GÖZDE BALIK EVİ'NDE PAKET SERVİSİ BAŞLADI



Isparta'da balık tutkunları için beklenen haber geldi! Gözde Balık Evi lezzeti evlere getiriyor!

Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından hergün dezenfekte edilen Gözde Balık Evi faaliyetlerine paket servisi ile devam ediyor.

Gözde Balık Evi Deniz ürünlerini menülerini paket olarak müşterilerine ulaştırıyor. Aradıktan çok kısa bir süre içinde siparişiniz sıcacık bir şekilde araçla size geliyor.

Telefon:

Paket servis numarasıdır.

EKMEK ARASI

Palamut Ekmek

Hamsi Ekmek

Midye Ekmek

Ekmek Arası Balık Köfte

TAVADA VE IZGARADA BALIKLAR

Hamsi Tava

Hamsi Izgara

Hamsi Kuşu

Çipura

Levrek

Mezgit Filato

Palamut

Çanakkale Sardalya

Eğirdir Göl Levreği

İstavrit

Grida

Kalamar Tava

Karides Güveç

Midye Tava

Jumbo Karides Tava



