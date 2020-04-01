Isparta'da balık tutkunları için beklenen haber geldi! Gözde Balık Evi lezzeti evlere getiriyor!
Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından hergün dezenfekte edilen Gözde Balık Evi faaliyetlerine paket servisi ile devam ediyor.
Gözde Balık Evi Deniz ürünlerini menülerini paket olarak müşterilerine ulaştırıyor. Aradıktan çok kısa bir süre içinde siparişiniz sıcacık bir şekilde araçla size geliyor.
Telefon: (0246) 201 29 29 - Paket servis numarasıdır.
EKMEK ARASI
- Palamut Ekmek
- Hamsi Ekmek
- Midye Ekmek
- Ekmek Arası Balık Köfte
- Hamsi Tava
- Hamsi Izgara
- Hamsi Kuşu
- Çipura
- Levrek
- Mezgit Filato
- Palamut
- Çanakkale Sardalya
- Eğirdir Göl Levreği
- İstavrit
- Grida
- Kalamar Tava
- Karides Güveç
- Midye Tava
- Jumbo Karides Tava