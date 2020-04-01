Saatte 23 defa yüzümüze dokunuyoruz

Avustralya Sidney'deki New South Wales Üniversitesi Halk Sağlığı ve Toplum Hekimliği Fakültesi öğrencileriyle yapılan tıbbi deneyde insanların ellerini yüzlerine götürme alışkanlıkları incelendi.Bilim adamları 240 dakika (4 saat) boyunca 26 öğrencinin davranışlarını kamera ile kayıt altına aldı. Bu öğrenciler son 12 ayda 4 saatlik bir enfeksiyon kontrol kursunu tamamlayanlar arasından seçildi. 240 dakikalık süre içinde 26 öğrencinin 2.346 defa yüzlerine dokunduğu tespit edildi. Bu öğrencilerin her birinin saatte 23 defa yüzüne dokunduğu kayıt altına alındı. Tüm yüz dokunuşlarının %56'sında (1.322 / 2.346) kulaklar, yanaklar, çene, alın ve saça temas gözlemlenirken, %44'ünde (1.024 / 2.346) gözler, burun ve ağza temas gerçekleşti.