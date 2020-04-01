GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu!

Son dakika: Erdoğan resti çekti: Devlet içinde devlet olmaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu!
ISPARTA
122 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Son dakika: Erdoğan resti çekti: Devlet içinde devlet olmaz!
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapımız. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor" dedi. Erdoğan, "Kampanyayı devletimiz yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yoluyla AK Parti İl Başkanlarına seslendi. Erdoğan, alınan önlemler hakkında bilgi verirken İstanbul'da kanun dışı olan kampanya hakkında da sert konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
Çin'in ardından pek çok ülkede görülen ciddi hasta ve ölüm oranları salgına karşı mücadelede zorlanıldığına işaret ediyor. Türkiye'yi böyle bir duruma düşürmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor. Amacımız bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Tespit edilen aksaklıklar ve eksiklikler yetkili mercilere bildirilerek önlem alınması sağlanmalıdır. Tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatının örnek ve öncü olması gerekiyor. Milletimizden mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Tedbirlere riayeti en üst seviyeye çıkarmalıyız. Herkes kendisini gönüllü karantinada tutarsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz. 

MÜMKÜN OLDUĞUNCA EVDEN ÇIKMAYIN
Türkiye'de de dün akşam itibariyle 13 bin 531'i, vefat sayısı 214'ü buldu. En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleyi erken başlatmış olmamızdır. Kurumlarımız ihlaller ve ihmaller karşısında gerekeni yapıyor. Vatandaşlarımızı da kendilerinin, evlatlarının, aile büyüklerinin sağlığı için kurallara uymaya davet etmeliyiz. Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Her bir vatandaşımız kendini gönüllü karantinada tutarsa çok daha sıkı tedbirler almaya gerek kalmaz.

DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMANIN ANLAMI YOK
Şehirlerarası ulaşımı kısmen sınırlandırdık. İhtiyaç halinde şehir içinde de benzer şeyleri devreye sokabiliriz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Bunların takibi İçişleri, Valilikler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Belediyelerimiz Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır. Gücü dağıtmış oluruz. Yasalarımız da buna müsaade vermiyor. 

MUHALEFETİN AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞININ DUYMASI GEREK
Bir çok spekülasyon yapılıyor. Devletin affedersiniz dilencilik yaptığı gibi çirkin yaklaşımlar. Devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez. Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyorlar. Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışı süratlendi. Nisan'ın 20'sinde İkitelli'deki şehir hastanemizi açacağız.  

MİLLETİMİZE GÜVENİYORUZ
Milletimize kurallara riayet edeceği hususunda güveniyoruz. Sokakları boşaltarak, temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz. Özellikle maske üretiminde okullarımızdan MSB'ye kadar gerek N95 gerek diğer maske üretimlerinde yoğun bir çalışma içindeyiz. Ülkemizde ve dost ülkelerin taleplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sınırlarımız içinde ve ötesinde vatan savunması yapan kahramanlarımıza da şükranlarımı ifade ediyorum.

TEHDİT ORTADAN KALKAR KALKMAZ BAŞLIYORUZ
İnşallah bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız. Bugün sabredecek, hazırlık yapacak vakti geldiğinde de atılımımızı gerçekleştireceğiz. Partimizin geçmişin ve bugünün değil geleceğin de partisi olduğunu göstermek için eşsiz bir fırsat duruyor. 81 vilayette gönlünü kazanmış tek bir vatandaşımız olmayana kadar bize durmak haramdır. Kovid-19 nedeniyle ara verdiğimiz il kongrelerimize tehdit ortadan kalkar kalkmaz başlayacağız. 
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika haber: UEFA yeni kararları duyurdu!
Bakan Selçuk'tan müjde yarın başlıyor!
Isparta içi ara sipariş ver hemen size gelsin! Evde kal Isparta!
HABER: BAKA’dan ‘COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’
Haber:Türkiye için son dakika umut veren açıklama! Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
HABER: PTT'DEN ÖNEMLİ DUYURU! ÖDEMELER BAŞLIYOR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu!
Gözde Balık Evi ''Lezzeti size getiriyoruz!''
Diyanet'ten Zekatlar Milli Dayanışma kampanyasına verilebilir mi? açıklaması
Siz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVM
Son dakika! Isparta'da otopark yasağı...sürücüler dikkat!
Son dakika haberi... İçişlerinden yeni koronavirüs genelgesi! Pazar yerleri için yeni adım!
Günün gazete manşetleri - Haberler - öğretmen ve velilere müjde!
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020
Haber: Türkiye'deki Koronavirüste son durum açıklandı
Milli Dayanışma Kampanyasına Başkan Veli Gök'ten 10 TL bağış
Koronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı? Açıklama geldi
Türkiye'nin yerli solunum cihazı geliyor!
İnfaz düzenlemesi Meclis'te: 90 bin kişi cezaevinden çıkacak
Isparta'daki Gıda Satıcılarına çok önemli duyuru
En lezzetli pastalara çok kolay ulaşın! Ezgi Pastanesi
Aranan 17 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı!
Yerli ilaç 4 ay sonra hazır!
Isparta'da sebze ve meyveler evinize geliyor!
Haber: Mahkumlara “korona izni” verilecek
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Sokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktıSokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktı28 Mart 2020
Başkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladıBaşkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladı27 Mart 2020
Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! 29 Mart 2020
Son Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyorSon Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyor27 Mart 2020
Riyad, Mekke ve Medine karantinaya alındıRiyad, Mekke ve Medine karantinaya alındı25 Mart 2020
Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!28 Mart 2020
Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!27 Mart 2020
​Son Dakika; İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi​Son Dakika; İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi26 Mart 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelge28 Mart 2020
Isparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyurulduIsparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyuruldu29 Mart 2020
​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!30 Mart 2020
Yapılan araştırmadan dikkat çeken sonuç: Sıcak hava koronayı azaltır mı?Yapılan araştırmadan dikkat çeken sonuç: Sıcak hava koronayı azaltır mı?26 Mart 2020
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalarBilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalar27 Mart 2020
Isparta'da Sağlık Çalışanlarına Siperlik Maske ÜretiliyorIsparta'da Sağlık Çalışanlarına Siperlik Maske Üretiliyor26 Mart 2020
Bakan Koca koronavirüste son rakamı açıkladı!Bakan Koca koronavirüste son rakamı açıkladı!26 Mart 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan korona virüs karantinası açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan korona virüs karantinası açıklaması30 Mart 2020
Siz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVMSiz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVM29 Mart 2020
Isparta Belediye Başkanı 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza seslendiIsparta Belediye Başkanı 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza seslendi26 Mart 2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili açıklamaMilli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili açıklama26 Mart 2020
Isparta'da zabıta'dan bilgilendirme ve denetimIsparta'da zabıta'dan bilgilendirme ve denetim30 Mart 2020