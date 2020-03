GELENDOST'TA KORONAVİRÜS İÇİN ALINAN ÖNLEMLER!

Isparta ve ilçelerinde Koronavirüs için alınan tedbir be önlemler tüm hızıyla devam ediyor.''Değerli Gelendost halkı;Belediyemiz tarafından ilçe merkezi dezenfekte çalışmaları hız kesmeden devam edecektir. Dün itibari ile devletimiz tarafından açıklananİçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Coronavirüs Tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile dün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacakSivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri dün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecekToplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetleri de dün 24:00 itibariyle durdurulacak.''