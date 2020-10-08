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Isparta Haber: SDÜ Yeni Öğrencilerine Canlı Yayında "Merhaba" Dedi

Isparta Haber: SDÜ Yeni Öğrencilerine Canlı Yayında "Merhaba" Dedi
ISPARTA
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SDÜ Yeni Öğrencilerine Canlı Yayında "Merhaba" Dedi

Süleyman Demirel Üniversitesi, hazırladığı çevrimiçi oryantasyon programı ile yeni öğrencilerine “merhaba” dedi. YouTube kanalından gerçekleştirilen canlı yayında öğrencileri selamlayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, SDÜ ailesine yeni katılan öğrencileri tebrik etti.
SDÜ’nün öğrencilerine sunduğu imkânlar hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen programda, Rektör Çarıkçı, bu yılki olağanüstü durumdan dolayı öğrencilerini uzaktan eğitim ile karşıladıklarını ifade etti.





“Öğrencilerimizi çok güzel bir üniversite hayatı bekliyor”
Hayatın en güzel dönemlerinin üniversite dönemleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çarıkçı, Isparta’nın bulunduğu konum itibariyle sağlık, eğitim, ulaşım, barınma altyapısı açısından güzel bir öğrenci şehri olduğunun altını çizdi. Doğu ve Batı olarak ayrılan yerleşkenin eğitimin yanı sıra pek çok kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Rektör Çarıkçı şöyle konuştu:
 “Süleyman Demirel Üniversitesi olarak biz öğrencilerimize her anlamda geniş imkânlar sunuyoruz. 7 gün 24 saat hizmet veren SDÜ Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi çalışma ortamı ve veri tabanı açısından standartları yüksek bir kütüphane. Bunun yanı sıra araştırma altyapımız ile de öğrencilerimizin her anlamda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizi çok güzel bir üniversite hayatı bekliyor. Anne-babaların gönlü rahat olsun. Isparta suç oranı düşük, huzur oranı yüksek bir şehir. Biz de öğrencilerimize kavuşmak için sabırsızlanıyoruz.”
Daha sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanı Dr. Ahmet Hayrettin Tuncay, Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Veli Çapalı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Uğur Bulgan, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Osman Daban, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Adem Ali İren, Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı Topluluklar Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Asuman Zeytinoğlu öğrencilerin eğitim hayatları ile ilgili merak ettiği soruları yanıtladı. Katılımcılar, üniversitemizin öğrencilere sundukları yeniliklerden, uygulamalardan, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden, çalışmalardan bahsetti.

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Isparta Haber: SDÜ Yeni Öğrencilerine Canlı Yayında "Merhaba" Dedi
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