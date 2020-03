Evde kalanlara 100 kitap tavsiyesi

Panik Yok Virüs Senden Korksun - Tsolmon Bayaraa - Nar Çocuk Yayınları

PETEY - Ben Mikaelsen - Beyaz Balina Yayınları

80 GÜNDE DEVRİALEM – Jules Verne – Nar Yayınları

365 GÜNDE SEVGİLİ PEYGAMBERİM – Nurdan Damla – Timaş Çocuk

ALLAH’IM BEN GELDİM – Hatice Kübra Tongar – Hayy Kitap

AĞAÇ DİKEN ADAM – Jean Giono – Everest Yayınları

BENİM GEZEGENİM – Pascal Mercier, Sylvie Baussier – Erdem Çocuk Yayınları

ÇOCUK KALBİ – Edmondo de Amicis – İş Kültür Yayınları

DEDEMİN BAKKALI – Şermin Yaşar – Taze Kitap

EVVEL ZAMAN İÇİNDE – Eflatun Cem Güney – Nar Yayınları

HAYVAN ATLASI – Zeynep Sevde, Fatih Dikmen – Taze Kitap

HİÇ HATA YAPMAYAN KIZ – Mark Pett, Gary Rubinstein – 1001

ORMANI YEMEK YASAK – Tuğba Coşkuner – Cezve Çocuk

SERÇEKUŞ- Cahit Zarifoğlu – Beyan Yayınları

SESSİZ SAKİN’İN GÜRÜLTÜLÜ MACERALARI – Melih Tuğtağ – Genç Hayat

ŞEKER PORTAKALI – Jose Mauro De Vasconcelos – Can Yayınları

YÜREKDEDE İLE PADİŞAH – Cahit Zarifoğlu – Beyan yayınları

ZEYNEP’İN AŞIRI KOMİK MACERLARI – Şebnem Güler Karacan – Nesil Çocuk

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle Türkiye eve kapandı. Isparta Haber Ajansı olarak biz de günlerini evde geçiren okuyucularımız için 100 kitap tavsiyesi hazırladık.Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından 'evde kal' çağrıları yapılıyor. Evde kalanlar için Türk ve dünya edebiyatından seçmeler ile çocuklar için seçtiğimiz 100 kitabı listeledik..Eserde hastalık, ölüm, tabiat, kozmik unsurlar, medeniyet, sosyal meseleler, çeşitli ruh halleri ve estetik fikirler iç içe verilir. Kahramanımız Mümtaz ise roman boyunca kendisini huzura kavuşturacak bir iç nizamı aramaktadır.Dünya Başkenti İstanbul’un tadına doyulmayan sayfaları… İlber Ortaylı çok sevdiği İstanbul’un sokaklarını arşınlarken, bir şehrin nasıl gezilmesi gerektiğini de gösteriyor. Bir şehri sevmenin onu övmekten çok, omuzlara ağırlık yükleyen bir sorumluluk olduğunu belirtiyor. “İstanbul bütün insanlığın zenginliğidir. Sayfaları çevrilmekle bitmeyen bir kitap; seyrine doyum olmayan bir resimdir. Bu iki bin yıllık dünya metropolünü gözümüz gibi sakınmalıyız.” - İlber OrtaylıKitap, İslâm ve Batı toplumlarının etkileşim içinde olan ve tedâhül eden tarihlerinin dün ve bugün ifade ettiği anlamları ortaya koymak için tarihten felsefeye, teolojiden sanata uzanan disiplinler arası bir yaklaşımı esas alıyor.Ahmet Hamdi Tanpınar, bu eserin konusu için: 'Hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır.' demektedir. Kitapta Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul anlatılmaktadır.Cemil Meriç’in en dertli olduğu problemlerden biri kimsenin sorunlara kafa yormaması. Sağı inzivaya çekilmiş ve mazlum, solu ise manasını anlamadığı bir reçeteyi kekelerken bulan Meriç, düşmanlığın çözüm olamayacağını belirtiyor. Cemil Meriç, Bu Ülke’de bir milletin sancısını çektiği fikir sorunlarını derinlemesine inceliyor.Gül Yetiştiren Adam kitabı, hikâyede farklı iki kesimdeki insan ve bunların kendileri ve çevreleriyle olan çatışmalarından oluşan yaşantıları ele alınmaktadır. Bunlardan biri gül yetiştiren adam, öteki ise modern cağı temsil eden genç bir yazardır.Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi adlı eseri Siyer alanında yazılmış yüzyılımızın en önemli çalışmalarından biri olarak kabul edilmektedir.Günümüzde insanlığın asıl ızdırabı, kâinatın efendisi Hz. Muhammed?i (a.s.m.) tam mânâsı ile tanımamak, hakîkî şahsiyetini bilmemek ve getirdiği hayat bahşeden esaslara aşk ve şevk içinde kucak açmamaktan ileri gelmektedir. Salih Suruç’un Dünya Siyer Ödülü Birincisi eseri Peygamber Efendimizin SAV’in hayatını akıcı bir dille anlatıyor.Efendimizi anlatmak için kaleme alınan Çöle İnen Nur, teknik olarak siyer kabul edilmese de Necip Fazıl’ın siyer geleneği etrafında kaleme aldığı bir eserdir.Araştırmacı Mehmet Ali Bulut, beslenme şeklinin insanı hasta ettiğini ve kişilerin kan grupları ve mizaçlarına göre beslenirse nasıl sağlıklı olacaklarını anlatıyor.21. yüzyılda yaşanan teknolojik ve ekonomik değişimlerle birlikte ortaya çıkan sorunları tartışıyor.Balkanlar’ı oluşturan unsurlar, bölgenin bugüne gelinceye kadar geçirdiği önemli dönüşümler…Şiirleri ile kalplere dokunan Nurullah Genç, ihtisas alanı olan işletme ve yönetim üzerine altın değerinde öğütler veriyor.Bu eser tüm imkânsızlıklara rağmen, bir avuç aydının önderliğinde birleşen bir halkın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir uygarlık mücadelesi verdiklerini anlatıyor.Dünya bilim tarihçiliğinin tartışmasız en önemli isimlerinden biri merhum Fuat Sezgin'in ufuk açan fikirleri, anıları ve yorumları Sefer Turan'ın kalemi ile hayatımızı aydınlatmaya devam ediyor.1947’de Britanya Hindistanı’nın iki bölünmesiyle ortaya Hindistan ve Pakistan’ın çıkışının acı dolu öyküsüÖzbekistan’dan Endülüs’e, Mısır’dan Kafkaslara olan yolculuklarını kendine has farklı bakış açısıyla yorumluyor.Dursun Gürlek, medeniyet tarihimizdeki yolculuğu esnasında derlediği kültür hazinesini bir bardak demli çay eşliğinde paylaşmak üzere sizi Çınaraltı'na davet ediyor.Filistin meselesinin arka planına dair, en kuşatıcı ve doyurucu anlatımlardan biriKalem ve hokkanın şahitliğe çağrılmasıyla başlayan eser, Mevlevî tekkesi şeyhi Ahmed Nuredddin'in hatıralarını içeren toplam 16 bölümden oluşmaktadır. Her bölümün başına Kur'an-ı Kerim'den ayetler veya mana değeri yüksek vecizeler konulmuştur. Ahmed Nureddin bir derviştir ve temsil ettiği misyon gereği hoşgörülü olmalıdır. Ne var ki olaylar onu, her geçen gün, hoşgörüden uzaklaştırıp nefrete doğru götürmektedir.Osmanlı tarihini detaylı bir şekilde okumak istiyorsak en iyi kaynak şüphesi merhum Halil İnalcık hoca olacaktır.Dünyanın yaşayan en önemli stratejisti sayılan Henry Kissinger, son 3 asırdır süre gelen yeni dünya düzen diplomasi geleneğini anlatıyor.Doğu ve Batı Arasında İslam kitabı, Aliya'nın entelektüel birikimini ortaya koyan bir eser. Kitap'ta Aliya, batı düşüncesinin temellerine ve İslam'a bakışını ortaya koymakta.Yılların gazetecisi Hasan Öztürk, 2013'ten bu yana Türkiye'nin tanık olduğu tarihe geçecek olayları anlatıyor.İki bilgi deryası, iki aydın, iki naif söz üstadı... Kemal Sayar ve Sadettin Ökten'in lezzetli sohbetleri dimağlarda hoş bir tat bırakıyor.Çizer Emre Bilgiç, nefsi emmaresi ile olan maceralarını mizahi bir dille çiziyor ve kaleme alıyor.Endülüs’te Müslümanlar eliyle kurulan medeniyetin insanlığa ne kattığıyla ilgili, usta işi bir çalışmaRus edebiyatının belki de en pürüzsüz, sade üslubu Puşkin’e aittir. Puşkin’in en dikkat çekici eserlerinden birisi ise Erzurum Yolculuğu. Gazeteci olarak Rus ordusuyla Erzurum’a kadar gelen Puşkin gördüklerini hem not almış hem de resmetmiş. Tarafsız bakış açısıyla Rusların şikayetine neden olan Puşkin, önemli bir sürece tanıklık etmenizi sağlayacak.Konusunda uzman, aile danışmanı Saliha Erdim tarafından kaleme alınan bu kitap, eşler arasındaki olaylara yeni bir bakış açısı geliştirmek ve bulunduğunuz durumdan daha iyi durumda olunabileceğini örneklemeyi hedefliyor.Hayati İnanç ve Bekir Develi'nin kıssalarla dolu lezzetli sohbetleri manevi iklimimize iyi gelecektir.Modern bir hayatla eski değerlere bağlı bir hayat arasında bocalayan Neriman'ın hikâyesi Türk edebiyatının klasikleri arasında yer alıyor.Alev Alatlı kitabını kendisi anlatıyor: Elim henüz kalem tutarken, tecrübemi tecrübenize, bildiklerimi bildiklerinize, ömrümü ömrünüze katarak, 21. yüzyıldaki yolculuğunuzda size belirli bir avans sağlama gayreti ile yazdım.Bu kitabın sayfalarında, fincanlarımızda kahve olan dönemler de var, bugün de var.Futbol hakkında okuma yapacaksak artık klasikler arasında yer almış bu eserden başlamakta fayda var.Geldik Sayılır, İbrahim Tenekeci’nin on beş yıl boyunca kaleme aldığı gezi ve dostluk yazılarından oluşuyor.Tekonoloji ve medeniyetten uzak Samoalı bir yerlinin modern hayat içine girip aldığı notlar muazzam ve nesnel bir modernizm eleştirisi taşıyor."Gelin, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzyıllar önce sahneye konulan Yeni Dünya Düzeni’nin ‘tek din’ ilkesinin ete kemiğe büründürülmesi sürecinden söz edelim" diye anlatıyor Alatlı kendi kitabını...Hz. Hatice’yi daha iyi tanımak ve kadının İslam’daki yerini anlamak için başarılı bir çalışma…Modern Irak’ın oluşumu, günümüze kadar uzanan problemlerin doğuş noktaları…Önce… Daha huzurlu, daha sakin, daha insânî ve daha güvenliydik. Sonra… Bizim olmayan bir medeniyet tasavvuruna özenip onun zihniyetine ait yapılar inşa ettik…Dünya edebiyatının dervişi; Lev Tolstoy. Eserlerinde hakikati arama çabası dikkati çeken yazar, İnsan Neyle Yaşar isimli kısa kitabında ciltlerce nasihat veriyor. 10 yaşında bir çocuğun da, 40 yaşında yetişkin bir insanın da, 70 yaşında ihtiyarın da yeni şeyler görebileceği bir eser İnsan Neyle Yaşar.Sezai Karakoç ve Diriliş: Her zaman beraber anılırlar. Batı ve Doğu medeniyetlerini derinlemesine anlattıktan sonra İslam medeniyetine geçiyor Karakoç, İnsanlığın Dirilişi kitabında. Sezai Karakoç, bu kitapta da gelecek hakkındaki reçetesini yazıyor.Sezai Karakoç’un çıkardığı Diriliş Dergisi’nde tefrika edilen yazılardan oluşan İslam’ın Dirilişi; Avrupa, Asya ve Afrika hakkında önemli bilgilere yer verirken, İkinci Dünya Savaşının ardından İslam ülkelerinin genel durumunu irdeliyor.Şehir ve mimari üzerine derinlikli düşünceleriyle tanınan Turgut Cansever, Osmanlı şehrini, mimarlık mirasının korunma yollarını, İslâm şehrinin gelecekte hangi esaslardan hareketle kurulabileceğini yalnızca şehir planlamacıları ve mimarların değil, genel okuyucunun da ilgiyle takip edeceği şekilde kaleme almış.Orta Asya dünyası bugün anlatıldığı gibi medeniyetin kıyısında değil tam ortasındaydı. Frederick Starr da Orta Asya'da yetişen tarihin en büyük zihinlerinin hayatlarını anlatıyor.İyilik ve pozitif hayat temalı fikirleriyle büyük bir kitleye hitap eden Efiloğlu pozitif hayatın inceliklerini anlatıyor.Bir çeşit ansiklopedi olarak nitelenen Kırk Ambar’ın birinci cildi Rumuz-ül Edeb bir edebiyat tarihi, ikinci cildi Lehçe-t-ül Hakayık ise bir düşünce tarihi niteliği taşımaktadır.Hazırlığı 1971, yazılması ise 1976 yılında başlayan Kubbealtı Lugatı, 34 sene süren ciddi ve zahmetli bir çalışmanın sonunda her evde bulunması gereken bir eser halini aldı.1937'de yayınlanan Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf romanı, Türk edebiyatında öncü bir role sahiptir. Roman, Türkiye'nin o döneme kadar ifade edilmemiş problemlerini dile getirmektedir. Sabahattin Ali, köylünün ezilmişliğini eşsiz bir üslupla ve akıcı olay örgüsüyle harmanlıyor.Memleket Hikâyeleri Türk edebiyatında Anadolu’nun en hakiki hikâyeleridir. Anadolu Memleket Hikâyeleri’nde bütün gerçek varlığı ve iç dünyasıyla karşımıza getirilmiştir.Muhammed Ali hakkında yazılmış yüzlerce kitap var ama hayatını en detaylı irdeleyen eser bu oldu.Merhum Akif Emre, Türkiye’de modern düşünce akımlarının neden kurulamadığını detaylı şekilde anlatırken İslami düşünce geleneğine bağlı olan aydınların bu nedenlerden dolayı muzdarip olduğunu izah ediyor.Yakın tarihimizin en büyük kalem ustalarından, fikir adamlarından Necip Fazıl, Batı'da başlayıp Doğu'da devam eden Büyük Doğu ülküsüne yüz çeviren hikayesinin mihenk noktasındaki kişi -Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni- anlatıyor. Ya da kendi tabiriyle ağrıyan akıl dişini nasıl çektirdiğini...Bilgi aktarmakla almayan aynı zamanda bilinç aktaran Pakdil’in fikir hazinesi ufkunuzu açacak.1800’lü yıllardan 2000’lere uzanan, siyasi ve sosyal pek çok dönemi, pek çok İstanbul’u, farklı ahlak, sosyal yaşantı, eğitim anlayışları ile değerlendiren , dinin hayattaki farklı karşılıklarını anlatan bir eser...Son dönemin en önemli fikir insanlarından Prof. Dr. Teoman Duralı yakın dönemi bizzat tanık olduğu hatıralarıyla anlatıyor.ABD’nin derin planları arasında bizi yakın gelecekte nelerin bekliyor olabilieceğini anlamak adına başarılı bir eser…Chicago'nun arka sokaklarında Avrupa'nın zirvesine... Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Bobby Dixon, aile mesleği dediği uyuşturucu satıcılığından asla pes etmeyen başarılı bir sporcuya dönüşme hikayesini anlatıyor.Mehmet Ali Bulut bu eserde ezber bozan geleneksel tıbbın hakikatlerini soru-cevap tekniğiyle bir sohbet havasında okuyucuyla buluşturuyor.Dostoyevski'nin olgunluk döneminin ilk büyük romanıdır. Dünya klasikleri arasında yer alan yapıt toplumsal kötülüklerin sebeplerini ortaya koyarken kötülükleri yapanların cezalarını çekmesi gerektiğini anlatır.İşittiğini gören, gördüğünü dinleyen ve tüm bunların görkemini hikâye eden bir adamın alçakgönüllü dünyasına misafir olacaksınız, satırlar akıp giderken.İnsana, aileye, topluma gerçekçi ve merhametli bir gözle bakan Mustafa Kutlu, hikâyeye tarihi bir arka plan da çiziyor.20 Mart’ta kaybettiğimiz usta mimarın dünyada Türk izi taşıyan coğrafyalarda incelediği sayısız TÜrk evlerinin mimariden kültüre, sosyal yaşamdan manevi kimliğe renk veren hikayelerini anlatıyor.Bu kitap iki büyük Türk devletinin dünya târihi muvâcehesindeki medenî ve içtimâî değerlerinin, uzaktan yakından münâsebet kurmak vaziyetinde olduğu milletlere ve nihâyet dünyâya neler getirdiğini tespit edebilmek gayretinin nâçiz bir mahsûlüdürİktisat profesörü Kenan Mortan’ın, 40 yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin dört bir köşesine il il, kasaba kasaba, köy köy yaptığı gezilerde bizzat tanık olduğu keşifler, ufuk açıcı değer taşıyor.“Koca bir kavmin binlerce kilometreyi üç asır içinde geçtiğini düşünün… Bu, dünyayı değiştirmez de ne yapar? İşte Türkler dünyayı böyle değiştirdi" İlber ORTAYLICoğrafya, silah teknolojisi ve hastalıkların ülkelerin kaderinde ve toplumların şekillenmesindeki büyük etkileri başarılı bir şekilde kaleme alınmış.Fizik yüksek mühendisi Taşkın Tuna, uzaya dair soruları big bang, paralel evren, kara delikler ve zaman boyutlarında yorumluyor.Üsküdar'daki bu Attar Dükkânı nice sohbetlerin, nice dostlukların, nice himmetlerin, nice hayırların, nice tefekküre şâyan ibretlerin, nice mânevî tohumların ve irşadların sebebi ve milveri olmuştu.İslâm dünyasının mânevi ve siyâsî binbir hâdise ile sarsıldığı yakın tarihi bizzat yaşamış; önemli olayların şahidi olmuş ve mühim şahsiyetlerle tanışmış; bir Müslüman aydının vesika değeri taşıyan hatırları...Her şey Fransa işgali altındaki Oran kentinde ölü bir fareyle karşılaşılması ile başlar. Doktor Rieux, orada oturan herkesin fareler hakkında konuştuğunu fark eder. Herkes her yerde fare ölüleri ile karşılaştığından söz etmektedir. Kentteki herkes bir panik içindedir. Kısa sürede herkesin ağzında ‘’Veba’’ sözcüğü vardır. Dr. Reiux ise bu salgının veba olmadığını kanıtlamaya çalışır.Sağlıklı bir insanın akciğerinde 174 tür virüs yaşar. Bunların yüzde 90’ı keşfedilen virüslerle benzerlik göstermez. Dünyayı vuran salgın günlerinde virüslerin, bilim adamları için bile gizemli olan dünyası çok anlaşılır bir şekilde anlatılıyor.Mustafa Kutlu’nun yaşam öyküsüne göz attığınızda hikâyelerindeki bazı kahramanlarında kişiliğiyle, dünya görüşüyle hayat bulduğunu hissediyorsunuz. Yazar bütün kahramanlarını kucaklıyor üslubuyla. Dışlamıyor, yargılamıyor, nefret uyandırmıyor.Engin ruh tahlilleri ve kendi türünde açtığı çığırla yalnızca Türk edebiyatının değil, Dünya edebiyatının zirvesine çıkmış bir yapıt…Cahit Zarifoğlu’nun baştan sona yoğun bir anlatım ile kaleme aldığı Yaşamak isimli kitap, edebiyatseverlerin özellikle de günlük okuyucularının ilgisini çekecek önemli bir eserdir.Yavaşla, modern çağın getirdiği hız eksenli hayatın, mahremiyetin yitirilişinin, aile ilişkilerindeki çözülmenin, teknoloji odaklı yaşamlarda görülen iletişim kaybının güncel bir eleştirisi...Diğer insanlardan hazzetmeyen, tiksinen hatta zaman zaman kendinden bile tiksinen, isimsiz roman kahramanımız hayatını inzivaya çekilerek yaşamayı tercih eder. Fyodor Dostoyevski, isimsiz kahramanın ruhi gel-gitlerini kendine has üslupla anlatıyor.Bu kitap kalbi olanı, aşkı ve öteleri dile getirerek hayatın hakikatına işaret ediyor. İçimizdeki yoksulluğu fark etmek için belki bir fırsattır bu.Kimi "Kızıl Sultan" dedi, kimi "Ulu Hakan"; Sultan II. Abdülhamid, "ifrat" ile "tefrit" arasında kaldı.Hâlbuki o, bütün tanımlamaların ve yakıştırmaların dışında, sadece devletini korumaya çalışan, bunu yaparken de sürekli ihanetlerle, suikastlarla karşılaşan, buna rağmen çok zor bir dönemde en zor görevi 33 yıl fasılasız sürdüren "Son İmparator"dur! Yavuz Bahadıroğlu’nun anlatımıyla Ulu Hakan Sultan II. Abdülhamid Han.Norveçli büyük romancı Knut Hamsun'un kişiliğini ve ününü oluşturan en büyük romanı Açlık'tır. Ünlü bir yazar olma sevdasıyla yanıp tutuşurken, bir yandan da açlıkla pençeleşen bir gencin, gerçekten duygulandırıcı öyküsü olan bu kitap, dünya edebiyatının başyapıtları arasında anılmaktadır.Simyacı, dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun üçüncü romanı. 1996 yılından bu yana Türkiye'de de çok okundu, çok sevildi, çok övüldü bu kitap. Mevlana'nın ünlü Mesnevi'sinde yer alan bir küçük öyküden yola çıkarak yazılan bu roman, yüreğinde çocukluğunun çırpınışlarını taşıyan okurlar için bir "klasik" yapıt haline geldi. Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının öyküsünü anlatıyor.Sesindeki ters-yüz oluş bile adıyla örtüşük: “Bir şeyi bir yönden öteki yöne çevirmek; renkten renge giriş, kararsızlık, durmadan dönüşüm ve değişim = KALP.” Kalbe dair ne varsa… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…Amin Maalof, Doğu'ya, İran'a bakıyor. Ömer Hayyam'ın Rubaiyat'ının çevresinde dönen içiçe iki öykü... 1072 yılında, Hayyam'ın Semerkant'ında başlayan 1912'de Atlantik'te bit(mey)en bir serüven... Bir elyazmasının yazılışının ve yüzlerce yıl sonra okunurken onun ve İran'ın tarihinin de okunuşunun öyküsü...Doğu edebiyatının en önemli eserleri arasında sayılan Kelile ve Dimne yüzyıllara uzanan bir bilgelik kitabı. Edebiyat tarihindeki ilk fabl örneklerinden olan bu eser, iyi ile kötüyü, doğru ve yanlışı anlatan pek çok öyküyle kâmil insan olma yolculuğuna çıkarıyor. Hintli Filozof Beydeba’nın dönemin Kralı Debşelim için yazdığı bu eserle, erdem ve adalete dair verilen öğütler günümüzde hala geçerliliğini koruyor. Dünya Klasikleri arasında yer alan bu eser her yaşa farklı bir pencere açıyor.Küçük Ağa, Kurtuluş Savaşı yıllarında, siyasal karar ve tartışma merkezlerinin uzağında, Kuvvacı/Millici denilen, ama ne oldukları, neyi temsil ettikleri pek bilinmeyen birilerinin açtığı savaşa katılıp katılmamanın vebalini tartarak bir karar verme durumunda kalan insanları anlatır. Tarık Buğra’nın kendi deyişiyle Küçük Ağa, destanlara yakışır bir konuyu ele almasına rağmen, destan değil, gerçekliği anlatan bir romandır.Akşam Yıldızı, okurlarını bugünden alıp asırlar öncesinin Göbeklitepe’sine götürüyor. İyi ile kötünün mücadelesinde bir aşk yolculuğu bu… Sevginin inanca, inancın tutkuya, tutkunun hayata adım adım karıştığı noktadan Göbeklitepe hakkında bilinen her şeye yeni bir bakış, bir ters yüz ediş… On iki bin yıl önce yaşayan kadim insandan günümüzün modern insanına evrilen anlam arayışı… İskender Pala’nın kalemiyle kurguya dönüşen hayal gücü, Göbeklitepe üzerine herkesi yeniden düşündürecek.Yüzyılımızın önde gelen yazarlarından Cengiz Aytmatov'un büyük yankılar uyandıran Dişi Kurdun Rüyaları romanında iyi-kötü, ilahi adalet ve kader gibi çetin konular sorgulanmaktadır. İnsanın bu ezeli ve ebedi soruları, bir papaz okulu öğrencisinin düşüncelerinde, esrar kaçakçılarının, Kırgız çobanlarının ve kurtların hayat hikayelerinde, iç içe geçmiş olaylar çerçevesinde irdelenmektedir.Cengiz Aytmatov’un bütün dünyada geniş yankılar uyandıran bu romanı, yürek paralayan, tüyler ürperten bir haykırıştır. Fakat umutsuz bir çırpınış değil, tutsaklığa, baskılara ve sürgünlere karşı umudu hep diri tutan bir meydan okuyuştur.Kötülerin iyi insanların vicdanından, iyi niyetinden nasıl faydalandığını anlatan yaralayıcı bir öykü. Manevi değerlerden yoksun bir çocuğun engin hayal gücünü kalpleri burkan bir kurguyla bizlere aktaran iyilerin ve kötülerin öyküsü. Cengiz Aytmatov yıllar geçse de akıllarda kalacak bu kitabı bizlere sunuyor.Tarih boyunca felsefenin özetini yapan, yazarın 13 yaşında bir kütüphaneye gidip okuyabileceği bir felsefe kitabı olmadığını öğrendiğinde yazmaya karar verdiği bir felsefe tarihi kitabı sofie'nin Dünyası. İlk çağdan günümüze gelen hikayesinde Descartes, Locke, Freud gibi filozoflara ve fikirlerine yer veriliyor.Jack London’ın Issız Diyarı, yabanı, buz kalpli Kuzey Toprakları’ndaki hayatı konu edindiği ikinci romanı Beyaz Diş’tir.