Erdoğan'dan koronavirüs talimatı! Yeni paket yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grubundan salgınla ilgili geniş kapsamlı bir yasa teklifi hazırlamalarını istedi. Yeni önlemleri kapsayan teklifin bu hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Huber Köşkü’nden telekonferans yoluyla topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin tek gündem maddesini koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturdu.

Erdoğan kabine üyelerine başta ekonomi olmak üzere, ticaret, turizm, eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık gibi alanlarda salgın sonrası için tüm hazırlıkların yapılması, koronavirüsün etkilerinin ortaya konulması için talimat verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde politika kurullarına ‘koronavirüs ayarı’ da getirildi.



GIDA, TARIM İÇİN YENİ KURUL

Alınan karara göre salgın günlerinde gıda-tarım ürünlerinde ihtiyaçların sıkıntı çıkmadan karşılanması, hızlı adım atılması, Tarım ve Orman Bakanlığı ile etkin koordinasyon sağlanması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Politikaları Kurulu oluşturulması kararlaştırıldı. Hazırlıkları süren kararnamenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Beştepe’deki Sağlık Politikaları Kurulu ve Sosyal Politikalar Kurulu birleştirilecek. Yeni oluşturulan kurulun görevleri ve kurul üyelerinin hangi isimlerden oluşacağı konusunda çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Sosyal Politikalar Kurulu’nun çalışmalarının daha çok sağlık alanıyla ilgili olmasından dolayı güncellemeye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.



HAFTAYA MECLİS’TE OLACAK

Erdoğan’ın koronavirüs tedbirleriyle ilgili “Ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiğimiz kapsamlı bir yasa teklifini grubumuz vasıtasıyla yakında Meclis’in takdirine sunacağız” dediği çalışmanın da bu hafta sonuna kadar tamamlanacağı kaydedildi.

Koronavirüsle mücadele için alınacak önlemlerin yasal çerçeveye kavuşturulması için Beştepe’de hazırlıkları süren torba teklifin haftaya Meclis’e sunulması planlanıyor.



KAYNAK: HÜRRİYET



