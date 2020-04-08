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Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07.04.2020 tarih ve 17 sayılı kararları

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07.04.2020 tarih ve 17 sayılı kararları
ISPARTA
G.Tarihi: 08.04.2020 20:39
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN DUYURU

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07.04.2020 tarih ve 17 sayılı kararları.

Lütfen alınan kararlara harfiyen uyalım. Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.
 
 
Karar No : 2020 - 17 - Karar Tarihi : 07/04/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 07.04.2020 Salı günü saat 13.30’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir.
Öte yandan salgın sürecinin, tarımsal üretime olan olumsuz etkisinin en az seviyede tutulması, gıda üretim ve tedarik zincirinin korunması üzerinde hassasiyetle durulması gereken diğer hususlardır.
Bu amaçla, tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek aksamaların, Koronavirüs salgınının yayılım hızında oluşturacağı olumsuz etkilerin en aza indirilebilmesi için yer alan tedbirlere ilave olarak bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Bu kapsamda;
  1. Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün ilimizin kendi imkânları ile karşılanmasına, insan gücü ihtiyacının ilimiz içerisinde karşılanamaması halinde öncelik civar iller olmak üzere diğer illerden de mevsimlik tarım işçileri ile tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanmasına, ancak bu durumun Valiliğimizce verilecek izin şartına bağlı olarak gerçekleştirilmesine,
  2. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulan komisyon tarafından;
  1. Tarımsal üretimi kapasitesinin korunması ve/veya artırılması amacıyla alınması gereken tüm tedbirlerin planlanarak ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına,
  2. İl dışından tarımsal insan gücü ihtiyacı duyulması halinde, (işçilerin yola çıktıkları iller “çıkış ili ”, tarımsal üretime katkı sağlayacağı il ise “varış ili ” olarak tanımlanmaktadır) bu ihtiyacın karşılanabileceği İl Valiliklerine talepte bulunulmasına,
  3. Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Aracı Belgesi verilmiş kişiler veya işçi grubu temsilcileri aracılığıyla şehirlerarası seyahat edecek olan mevsimlik tarım işçilerinin belirlenmesine,
ç) Mevsimlik tarım işçilerinin, ilimize gelişinde veya talep halinde ilimizden çıkışında her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, harekete geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) çıkış ilinden transit şekilde varış iline hareket edilmesine, sağlanmasına,
  1. İlimize gelecek olan mevsimlik tarım işçileri ve bunları taşıyacak şoför dahil İL/İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlık kayıtlarından evde tedavi izolasyonunda veya temaslı izolasyonunda bulunanların olup olmadığının kontrol edilmesine, İl Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezlerinin uygun gördüğü sağlık tesisinde “Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası COVID-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu” kullanılarak sağlık kontrolünden geçirilmesine,
  1. İlimize gelen mevsimlik işçilerin konaklayacağı alanların ve Mülga Başbakanlık 2017/6 Genelgesi ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra Koronavirüs salgınının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına, Bu doğrultuda;
  1. İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda sürecin yönetilmesine,
  2. Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunmasına, kapalı alanın sıklıkla havalandırılmasına, havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılmasına (en az 3 metre),
  3. Çadırlar arası mesafenin artırılmasına, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulmasına,
  4. İl Sağlık Müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerince sağlık hizmetlerinin verilmesi ve devamlılığının sağlanmasına,
  5. Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların yerel yönetimlerce düzenli olarak İl Özel İdaresince dezenfekte edilmesine,
  6. Konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/ kullanılabilir uygun su temininin sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının İl Özel İdaresince denetlenmesine,
  7. İlimize gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun bulunmasının İl Özel İdaresince temin edilmesine,
  8. Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC-Banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulmasına, gerekli hijyen şartlarının sağlanmasına, bu amaçla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü imkanlarından faydalanılmasına,
  9. İl Özel İdare Genel Sekreterliğince çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel önem verilmesine,
  10. Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin alınmasının sağlanması gibi tedbirlerin alınmasına,
  1. Kış aylarında konakladıkları illerden hayvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan “göçerler”, ilgili mevzuatında belirlenen izinler alınmak kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade edilmesine,
  2. Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesine,
  3. Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmelerine ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yaptırmalarına,
  4. Göçerler ve arıcıların İlimize geldiği yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasına,
  5. Mevsimlik tarım işçilerinin ailelerinde bulunan 20 yaş altı çocuklarda ikamet ettikleri yer ile çalıştıkları yer arasında aileleri ile birlikte seyahat etmeleri halinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,
  6. İlimizde hali hazırda çalışmakta olan mevsimlik tarım işçilerinin İl Sağlık Müdürlüğün tarafından gerekli kontrollerinin yapılarak sorun tespit edilmeyenlerin Covid-19 hastalığı korunma kurallarına uymak şartıyla çalışmalarına devam etmelerine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 07.04.2020

 
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