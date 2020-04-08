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Kısa Çalışma ödeneği nedir? Kısa Çalışma Ödemesi nereye yatırılacak?

Kısa Çalışma ödeneği nedir? Kısa Çalışma Ödemesi nereye yatırılacak?
ISPARTA
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Kısa Çalışma ödeneği nedir? Kısa Çalışma Ödemesi nereye yatırılacak?
Kısa Çalışma Ödeneği nereye yatacak sorusu en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. PTT üzerinden yatırılacağı açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği yaşanması düşünülen yoğunluk nedeni ile ödemelerin çalışan hesaplarına yatırılması kararlaştırıldı. Firmalar ise Çalışanlarına şimdiden E- Devlet üzerinden Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama hizmeti üzerinden hesap numaralarını eklemelerini istedi. İşte detaylar...

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışan ve işverenlerin mağdur olmaması adına Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasına geçildi. İşverenin genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerlerinde çalışma süresinin önemli ölçüde düşmesi veya durdurulması durumunda çalışanların ve iş verenin mağdur olmaması göz önünde bulundurularak maaşların günlük ortalama brüt kazancının %60’ı devlet tarafından ödenecek. Bu kapsamda iş veren ve işçilerin mağdur olmaması istidam kaybı yaşanmaması hedeflenmekte.Peki Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ödemesi nereye yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREYE YATACAK?
Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasına başvuran ve kabul edilenlerin personellerin günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı devlet tarafından ödenecek. Ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Fakat PTT şubelerinde yanacak yoğunluğu engellemek için maaşların banka hesaplarına aktarılması kararlaştırıldı. Bu nedenle banka hesapları E- Devlet üzerinden toplanmaya başladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN E-DEVLET ÜZERİNDEN HESAPLAR TOPLANIYOR?
PTT'de yaşanacak yoğunluğun önüne geçmek için Kısa Çalışma Ödenekleri banka çalışanların banka hesaplarına yatırılacak. Çalışanların hesap bilgileri ise E- Devlet Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama hizmeti üzerinden toplanıyor.

ŞAHIS ÖDEMELERİ BANKA HESABI TANIMLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Firmalar Kısa Çalışma Ödenekleri'nin çalışanların banka hesaplarına yatırılması için çalışanlarına E- Devlet Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama hizmeti üzerinden banka hesaplarını tanımlamaları konusunda duyuru yaptı. 
E- Devlet Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama işlemini gerçekleştirebilmek için öncelikle E- Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapın. Ardından hizmetler sekmesi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna tıklayın karşınıza çıkan sayfada Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama sekmesine tıklayın. Sonrasında yeni hesap ekle deyip banka seçeneklerinden maaş hesabınızı seçin. banka hesap bilgileri otomatik olarak karşınıza çıkacak hesabı seçerek devama tıklayın ve işleminizi tamamlayın.

E- DEVLET GİRİŞ
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NEDİR?
İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,gerekmektedir.Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
İŞKUR’un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek. Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI NE KADAR?
BRÜT Kısa Çalışma
ÜCRET Ödeneği
2.622 1.561
2.943 1.752
3.000 1.786
3.250 1.935
3.500 2.084
3.750 2.233
4.000 2.382
4.250 2.531
4.500 2.680
4.750 2.828
5.000 2.977
5.250 3.126
5.500 3.275
5.750 3.424
6.000 3.573
6.250 3.722
6.500 3.870
6.750 4.019
7.000 4.168
7.250 4.317
7.375 4.380
7.500 4.380

Not: İlk satırda yer alan 2.622 TL,son 12 ay ortalama brüt kazancı asgari ücret olanları gösterir. 7.375 TL ve üzerinde kazanç elde edenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL'yi aşamaz

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?
İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapabiliyor.
Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün 450'ye 120 gün 60'a çekildi.
 
 
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