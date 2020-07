TAMİR-BAKIM TEKNİK SERVİS VE YEDEK PARÇA

ÇOK ÖNEMLİ İHMAL ETMEYİN!

Süpürge Dünyası'ndaki tamir ekipleri her marka elektrikli süpürgelerin teknik altyapısında bilgi sahibidir. Elektrik süpürgenizin periyodik bakımını yaptırarak süpürge motorundaki çıkabilecek olası tüm arızaların önüne geçmiş olur ve yüksek maliyetlerden kurtulmuş olursunuz.Isparta'da her model ve marka süpürgeniz için toz torbası,filtre, boru, hortum, emici başlık satışı. Ayrıca toz torbası bulunmayan sulu süpürgeler için de yedek parça bulunmaktadır.Süpürgenizin toz engellemede kullanılılan filtre değişimini - bakımını ve toz torbası değişimini de ihmal etmemelisiniz. Çünkü evi elektrik süpürgesi ile temizledikten sonra eğer filtreniz değişmemiş ve toz torbanız değişmemiş ise ortamdaki emilen bakteriler bir sonraki temizlikte tekrar ortama yayılabilir. Bu yüzden her temizlikten sonra toz torbasını hemen değiştirmeniz ve içinden çıkan eski torbayı hemen atmanız önemlidir. Ayrıca süpürgenizin aksesurlarını da işiniz bittikten sonra iyice silip dezenfekte etmelisiniz.