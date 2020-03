Eğirdir Blediyesi Bülteni



Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında İlçemizde Alınacak Yeni Tedbirler

Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini önlemek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tedbirler yayınlandı.

İlçemizde başta gençler olmak üzere orta yaştaki vatandaşlarımızın virüsün etki alanı içinde olmadıkları duygusu ile yürütülen çalışmaların aksine cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içinde oldukları gözlemlenmektedir. Virüs, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı daha çok etkilemekle beraber tüm yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sosyal hareketliliği virüsün yayılmasını hızlandırmaktadır.

Ayrıca vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirilmektedir.

Kaymakamımız Sayın Adem ÇELİK Başkanlığında toplanan kurulda alınan kararlar şu şekildedir;

28-29.03.2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar hafta sonu ve hafta içi dahil olmak üzere ilçemizde vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmaları yasaklanacaktır.

Kaymakamlığımız tarafından belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz/anons yapılacak, kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanlar evlerinde kalmaları konusunda uyarılacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlığımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 üncü ve 72 inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, ilçe belediyesi ile işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

1- İlçemiz mahalle/semt pazarları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına;

a) Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmemesine,

b) Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanmasına,

c) Vatandaşların temel gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar/satış yerlerin belirlenmesine,

d) Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişiminde belediye tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere tedbirler alınmasına,

e) Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri (tezgâh/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerlerinin düzenlenmesine,

f) Mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dâhil edilmesi vb.) yeni satış yerlerinin belirlenmesine, gerek görüldüğünde zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesine,

g) Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılmasına, pazar/satış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilmesine,

h) Pazarcı esnafının kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemlerin alınmasına, bu hususta belediye zabıtası ve esnaf odaları tarafından denetlemeler yapılarak gerekli işlemlerin yapılmasına,

i) Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına,

j) Pazar/satış yerlerinin en geç saat 19.00’a kadar faaliyet yürütmesine ve buna yönelik tebligatların pazarcı esnafına yapılmasına,

k) Belediyelerce pazar/satış yerlerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı konusunda destek olunmasına,

2- Tarımsal üretimin/arzın sürdürülebilirliğinin sağlanması ile birlikte tarım sektöründe çalışanların (mevsimlik işçiler dahil) pandemiye karşı korunması için aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına;

a) Mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarımızın barınma, çalışma alanlarının İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kontrol edilmesi, virüsün bulaşma riski yüksek olduğu değerlendirilen alanlarda İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına,

b) Tarım işçilerinin ulaşım koşullarının; hem virüsün yayılımının kontrol edilmesi hem de trafik kazaları ve mevzuatı yönünden yakinen takip edilerek gerekli tedbirlerin trafik kolluk kuvvetleri tarafından alınması sağlanmalıdır.

c) Tüm bu hususlarla birlikte çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesine;

3- Marketlerin açık bulunabileceği saat, içeriye alınabilecek müşteri sayısı ve marketin müşterilerine sunduğu hizmet alanını gösterir afişlerin market girişlerinde görülecek şekilde asılmasına ve afişlerin asılıp asılmadığının kolluk marifetiyle denetlenmesine,

4- Kamu Kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin (amir, memur, hizmetli, işçi vb.) temizlenebilmesi daha kolay ve pratik elbiselerle (tişört, kazak, keten pantolon, mont vb.) mevsim şartlarına uygun olarak kamu ahlakını zedelemeyecek ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerini çok fazla esnetmemek suretiyle serbest kıyafet ile görevlerini ifa edebilmelerine,

5- 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında araç muayenelerinin ertelenmesine, kolluk kuvvetleri tarafından kararların herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeyecek şekilde uygulanmasına,

6- Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla yolcu alınmasına yönelik her türlü durumun önlenmesine, kolluk kuvvetlerince uygulama noktalarında gerekli denetimlerin sağlanarak tedbirlerin alınmasına,

7- Marketlere ve pazaryerlerine çocukların alınmamasına,

8- Araç ile köy köy dolaşmak suretiyle gıda, giyim vb.market malzemelerinin satışını yapan seyyar satıcılar ile hurdacıların faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verilmiştir.



Halkımıza duyurulur.