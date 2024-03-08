Ödemeler hesaplara yatırıldı 'Çiftçilere sevindirici haber

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mart ayı itibarıyla çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerini açıkladı. İşte bu kapsamda yapılan açıklama özetle:

Mazot ve Gübre Desteği: Mart ayının ilk gününde, çiftçilere toplamda 9 milyar TL tutarında mazot ve gübre desteği ödemesi gerçekleştirildi. Bu destek ödemesi, çiftçilerin hesaplarına tanımlanarak aktarıldı. Toplam Destek Tutarı: Bakanlık, bu ödeme kapsamında üreticilere toplamda 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 TL'lik destek yapılacağını belirtti. Destek Türü: Mazot ve gübre desteği, çiftçilere yönelik yapılan destekler arasında yer alıyor. Hesaplanan Destek: Çiftçilere tanımlanan bu destek, mazot ve gübre gibi tarımsal üretimde kullanılan girdilere yönelik maliyetleri karşılamayı amaçlıyor.

Bu desteklerle ilgili detaylar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alıyor. Çiftçilerin, destek ödemeleriyle ilgili resmi kaynakları takip etmeleri ve güncel bilgilere ulaşmaları önemlidir.