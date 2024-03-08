DANIŞTAY'DAN FLAŞ KARAR: DÜŞÜK GELİRLİ VATANDAŞLARIN BANKA HESAPLARI İNCELENECEK

Danıştay'dan çıkan bir kararla birlikte, özellikle işsizler, ev hanımları ve emekliler gibi düşük gelirli vatandaşların banka hesaplarındaki para transferleri tek tek incelenmeye başlanacak. İşte konuyla ilgili detaylar:

Düşük Gelirli Vatandaşlar Hedef Alınıyor: Özellikle işsizler, ev hanımları ve emekliler gibi dar gelirli vatandaşların banka hesaplarındaki para transferleri, kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla tek tek incelenecek. Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı İncelemesi: Banka hesaplarını yedeklemek için kara para aklama veya terör finansmanı gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişilere karşı önlem almak hedefleniyor. Kayıt Dışı Çalışmalar ve Banka Hesapları: Özellikle kayıt dışı çalışan şirketler, kendi personeli veya çevresindeki kişiler adına açtıkları banka hesapları üzerinden kayıt dışı gelirlerini topluyor ve ödemelerini gerçekleştiriyordu. Banka Hesapları Kiralanıyor: Vergi mükellefiyeti olmayan kişilerin banka hesaplarının kiralanması karşılığında, hesap sahiplerine her kullanım başına veya aylık olarak belirli miktarda ödeme yapılıyordu. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre, başkasının banka hesabını kullanarak suç teşkil ediyor ve hapis veya adli para cezası öngörülebiliyor. Zorunlu Afet Sigortası Uygulaması: Ayrıca, Danıştay'ın bu kararıyla birlikte zorunlu afet sigortası uygulamasının da hayata geçirileceği belirtiliyor.

Bu gelişmeler, düşük gelirli vatandaşların banka işlemlerinin detaylı bir şekilde incelenerek, kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.