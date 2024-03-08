

EGEDES İLE EGZOZ MUAYENESİ: 1 MİLYON ARAÇA CEZA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından duyurulan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES), trafikten kaynaklı hava kirliliğini azaltmak amacıyla hayata geçirildi. İşte konuyla ilgili detaylar:

EGEDES Nedir?: Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi, egzoz muayenesi yaptırmayan araçları tespit ederek, bu araçlara idari yaptırım uygulayan bir sistemdir. Uygulama ve Denetim: EGEDES sistemi, araçların egzoz emisyon muayenelerini denetler. Plaka tanıma cihazları sayesinde trafikteki araçların plakaları okunarak egzoz emisyon ölçümü yapılmayan araçlar tespit edilir. Cezalar: 2024 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmamanın idari para cezası 9 bin 943 TL olarak belirlenmiştir. EGEDES kapsamında, yaklaşık 1 milyon aracın egzoz emisyon ölçümü yaptırmadan trafikte seyrettiği tespit edilmiş ve bu araçlara ceza kesilmiştir. Çağrı ve Uyarı: Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege, araç sahiplerine insan sağlığını düşünerek egzoz emisyon ölçümleri konusunda hassasiyet göstermeleri çağrısında bulundu. Ölçüm sürelerini e-Devlet üzerinden takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önerildi.

EGEDES uygulaması, hava kirliliğini azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendirilmekte ve trafikte dolaşan araçlardan kaynaklı çevresel etkilerin minimize edilmesine katkı sağlamaktadır.