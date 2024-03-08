Hiç kaçarı yok Evi olan herkes ödeyecek

EV SAHİPLERİNE YENİ ZORUNLU AFET SİGORTASI: "ZORUNLU DEPREM SİGORTASI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ev sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir zorunlu afet sigortası olan "Zorunlu Deprem Sigortası"nı duyurdu. İşte konuyla ilgili detaylar:

Zorunlu Afet Sigortası: Yılın 3. veya en geç 4. çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanan zorunlu afet sigortası, depremler ve iklim değişikliği nedeniyle meydana gelebilecek afetlere karşı mülk sahiplerini korumayı amaçlıyor. Geniş Kapsam: Şu anki deprem sigortasının sadece binaları kapsadığını belirten Bakan Şimşek, yeni zorunlu afet sigortasının ise binaların yanı sıra ev eşyalarını ve diğer riskleri de içereceğini ifade etti. Deprem Sigortası Tarihi: Türkiye'nin deprem kuşağında olması sebebiyle zorunlu deprem sigortasının önemli olduğunu belirten Bakan Şimşek, şu ana kadar getirilen zorunlu deprem sigortasının önemli bir temel taşı olduğunu ancak daha fazla adım atılması gerektiğini vurguladı. 2024 Reform Programı: Bakan Şimşek, 2024 için bir reform programı hazırladıklarını ve bu reformun bir parçasının da zorunlu deprem sigortasının kapsamını genişletmek olduğunu ifade etti. Sigortacılık Oranının Artırılması: Yeni zorunlu afet sigortasıyla birlikte ülkenin sigortacılık oranının artırılması hedefleniyor.

Bu yeni düzenlemeyle, vatandaşların afetlere karşı finansal korumasının güçlendirilmesi ve olası zararların daha etkili bir şekilde karşılanması amaçlanıyor. Ancak zorunlu afet sigortasının detayları ve uygulama süreciyle ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.