ÇİFTÇİLERE MÜJDELİ HABER: TOHUM DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Tarım sektöründeki zorlukların farkında olan devlet, çiftçilere destek olmak amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından duyurulan tohum desteği, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Başvuruların bugün itibariyle başladığı belirtilirken, bu destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin 11 Mart tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Proje kapsamında, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi adı altında yürütülen çalışmalarla çiftçilere yüzde 50 hibeli Ayçiçeği ve nohut tohumu desteği sunulacak. Bu destekten faydalanmak isteyen çiftçiler, İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ile birlikte şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Yüksek enflasyonun etkisiyle maliyetlerin arttığı tarım sektöründe, çiftçilere sağlanan bu desteklerin, üretimi artırarak sektörün canlanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Haberde belirtilen başvuru tarihine kadar çiftçilerin taleplerini iletmeleri ve destekten faydalanmaları amaçlanıyor.