ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN TRAFİK SİGORTALARI İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR: 15 GÜNLÜK SÜRE İPTAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, milyonlarca araç sahibini ve sigorta şirketlerini doğrudan etkileyecek önemli bir karara imza attı. Trafik sigortalarında araç sahipliği değişikliklerine dair yapılan düzenleme tamamen iptal edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesi çerçevesinde, aracın yeni sahibine geçişinden sonra sigortanın 15 gün daha devam etmesini sağlayan hükümler resmen yürürlükten kaldırıldı.

Geçmiş dönemde araç sahibinin aracını sattıktan sonra 15 gün içinde sigortacıya bu durumu bildirmesi gerekiyordu. Sigortacı, 15 gün içinde sözleşmeyi feshedebilme hakkına sahipti. Ancak yapılan değişiklikle birlikte, araç satışı sonrası 15 gün devam eden sigorta süresi iptal edilmiş oldu.

Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile aracın satıldıktan sonra sigortanın 15 gün daha devam etmesini düzenleyen Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları iptal edildi. Bu karar, araç sahipleri ve sigorta şirketleri arasındaki süreçleri etkileyerek yeni bir düzenlemeye yol açabilir.