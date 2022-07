Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde yayınladığı mesajında "Esnaf ve sanatkârımız canı pahasına ülkesine ve milletine sahip çıkmaya devam edecektir" dedi.Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birlik ve beraberliğini ve milletimizin serbest iradesi ile seçilmiş cumhuriyet hükümetimizi ve demokratik rejimimizi tehdit eden, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe ve devletimizi işgal girişiminin üzerinden 6 yıl geçti” diyen Başkan Tural, mesajında şunlara yer verdi; "Millet iradesine ve demokrasimize yönelik bu hain saldırıyı bir kez daha kınıyoruz. Ahilik gelenek ve kültüründen gelen her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan, aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte ülkemizin dörtte birini temsil eden esnaf ve sanatkârlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta olmuş ve ayakta olmaya devam edecektir. Hiçbir zaman cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsat ve imkânı tanınmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz; ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Milletimizin asil iradesine dayanan demokrasimizi sahiplenme, yaşatma ve geliştirme noktasında; esnaf ve sanatkârlarımız, her zaman olduğu gibi tek vücut halinde ve sarsılmaz bir irade ile devletimizin, milletimizin yanında yer alacaktır.15 Temmuz hain darbe girişimine karşı duran milletimiz her türlü övgüyü hak etmektedir. Bizler de bu hain darbe girişimini unutturmamak, unutmamak, adına halkımıza, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında halkımıza Türk bayrağımızı hediye ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışan darbe zihniyetini, ülkemizin birliğine kast etmiş terör örgütlerini bir kez daha lanetliyor, vatanı ve devleti için canını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.”