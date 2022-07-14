Süleyman Demirel Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliğiyle mermer sektöründe iş kazalarını ve yaralanmaları azaltmak için iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını ve gelişimini artırmak amacıyla başlatılan “İşimdeyim, Güvendeyim” isimli proje tüm hızıyla devam ediyor.Projenin yurtdışı ayağında; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan ve beraberindeki Üniversite ve Organize Sanayi Bölgeleri yöneticileri, kamu kurumu temsilcileri, akademisyenler, işverenler, çalışanlar ve sendika üyeleri, Almanya-İsviçre ülkelerinde teknik ziyaret gerçekleştirdi.Ziyaretlerde, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş kazalarını önlemeyi amaçlayan ve bunun sağlanması adına yasaları çıkaran ilk devlet olan Almanya’da ve İsviçre’de yapılan uygulamaların ülkemizde yaygınlaştırılabilmesi amacıyla çalışmalar yerinde incelendi.Programda ilk olarak doğal taş endüstrisi için uzun soluklu ve başarılı bir ticaret fuarı olan Stone+tec Nürnberg 2022 Mermer, Doğal taş ve Taş İşleme Makinaları Fuarı gezildi. İki yılda bir gerçekleşen ve 540’tan fazla tanınmış şirketin ürünlerini ve çözümlerini sunduğu fuarda, iş sağlığı ve güvenliği alanında teknolojik çözümleri ve iş sağlığı ve güvenliğinin teknolojinin hangi ekipmanlar ile sağlandığına yönelik tüm ürünler ve çözümler yerinde incelendi.Madencilik alanındaki iyi uygulama örneklerini yerinde görmek amacıyla sektörün önde gelen firmalarından olan Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG Mermer Ocağı ve İşleme Atölyesi ile Vereinigte Marmorwerke Kaldorf GmbH Şirketi Mermer Ocağı ve Mermer İşleme Atölyesi, Franken-Schotter Şirketi Dietfurt Treuchtlingen Mermer Ocağı ve Genossenschafts-Werke Solnhofener Plattenbau GmbH Şirketi Mermer Ocağı ziyaret edildi. Bu ziyaret sürecinde hem işleme alanında hem de maden ocaklarında alınan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları yerinde incelendi.