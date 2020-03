Bakan Koca açıkladı: Koronavirüste 9 yeni can kaybı

KORONAVİRÜS (KOVİD-19) BELİRTİLERİ NELERDİR?

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNURUZ?

Son dakika haberi: Sağılık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka ve can kaybı sayılarını açıkladı. Koca, ''Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.'' ifadelerini kullandı.ağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte yaşanan koronavirüs vakasını ve can kaybını açıkladı.Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.-Ellerinizi günde birkaç kez en az 20 saniye yıkayın.-Sabun ve su veya en az% 60 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanın-Yemekten önce ve sonra-Banyoyu kullandıktan sonra-Burnunuzu sildikten, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra-Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayın.