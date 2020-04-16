Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK İLLER

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller şöyle:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ TÜM DETAYLARI

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BOYUNCA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

ALINACAK DİĞER TEDBİRLER VE UYGULANACAK KARARLAR

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak.İçişleri Bakanlığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Sokağa çıkma yasağı 17 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 ile 19 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 arasında geçerli olacak.Genelgede, yeni tip Kovid 19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Ayrıca, tedbirlerin virüsün yayılmasını engellemesi için İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.Geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağı boyunca ekmek vatandaşın evine götürüldü.Genelge kapsamında, 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) karar kapsamı dışında kalanlar hariç tüm vatandaşların sokağa çıkması yasak olacak.İçişleri Bakanlığı genelgesinde, hafta sonu geçerli olacak sokağa çıkma yasağı süresi boyunca açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar şöyle sıralandı:Genelgede, sokağa çıkma yasağından kimlerin muaf tutulacağı da belirtildi:Ankara'da caddeler kuşlara kaldı.Bakanlık, sokağa çıkma yasağıyla ilgili diğer önemli hususları da sıraladı:Bakanlık, söz konusu tedbirlere yönelik olarak Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini ve mağduriyetlere neden olunmaması istedi. Ayrıca alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.