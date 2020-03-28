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Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar: Büyük yatırım yapıyoruz!

Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar: Büyük yatırım yapıyoruz!
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar: Büyük yatırım yapıyoruz!
Milli Eğirim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti. Bakan Selçuk gerçekleştirdiği ziyaret sırasında önemli açıklamalarda bulundu.


Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;
 
Biliyorsunuz ki 16 Mart’ta ara tatili de öne alarak okullarımızdaki eğitime ara verme kararı aldık ve bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde üç yeni televizyon kanalı kurarak ülkemizin örgün eğitimini uzaktan eğitime entegre ettik. Bu hem öğrencilerimizin, hem öğretmenlerimizin, hem de bütünüyle sistemin alışkın olmadığı yeni bir süreç. Aslında bütün dünyanın yeni karşılaştığı bir durum. Okulların kapanma kararı alınır alınmaz uzaktan eğitimle ilgili hazırlıklara başladık. Avantajımız neydi? EBA’nın alt yapısındaki iyileştirme ve düzenlemeleri yapmış olmamız, Akademik Destek ürününü sisteme çok önceden dahil etmiş olmamız. Peki dezavantajımız neydi destekleyici ders içeriklerini hızlıca hazırlamak zorunda kaldık. Bir haftalık test sürecinde eksilerimizi artılarımızı, ve süreci yeniden değerlendirme fırsatımız bulduk. Bununla birlikte okulların kapalı kalma süresi 30 Nisan’a kadar uzadı ve uzaktan eğitim çok daha önem kazandı. 

"BÜYÜK BİR YATIRIM YAPIYORUZ"
Türkiye’nin online eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı yani EBA tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize kesintisiz hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor.
 
Sizlere şu anda uzaktan eğitim sürecimizi yönettiğimiz Eğitim Bilişim Ağı EBA’nın kontrol merkezinden sesleniyorum… Sizde burda görüyorsunuz Buraya büyük bir yatırım yapıyoruz. 

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Uzaktan eğitimle birlikte milyonlarca öğrencimizin aynı anda kullanım talebiyle oluşan yoğunluktan dolayı yaşanan problemlerin hızla çözüme kavuşturmak için EBA Kontrol Merkezi’ni kurduk.
Kontrol Merkezimizde, sistemlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde teknik ekiplerimiz tarafından takip ediliyor ve genel ölçekteki sorunlara anlık olarak müdahale ediliyor. Arkamda görmüş olduğunuz ekranlarda anlık kullanıcı sayıları, o anda sistemde olan öğrenci, öğretmen ve veli sayısı, dakika dakika kullanıcı yoğunluğu, sistem dışında giriş için bekleyen kullanıcı sayısı, EBA Akademik Destek’i kullanan öğrenci sayısı, uygulamaların performans göstergeleri gibi EBA istatistikleri anlık olarak takip ediliyor.
Böylece, veri merkezlerinin internet trafiği, yoğun kullanıcı talebi, siber saldırılar veya başka  sebeplerle oluşabilecek sorunlara anında müdahale ediliyor ve sorunun yaşanmaması sağlanıyor.  

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YENİ UYGULAMA DEVREYE GİRİYOR
Çok daha fazla öğrencimizin EBA’dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında bir taraftan iyileştirmeler yapılıyor. Bütün bunları ifade ettikten sonra ayrıca, sizlerle hayata geçirdiğimiz yeni uygulamanın ayrıntılarını da paylaşmak istiyorum.
Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla TRT EBA TV yayın programlarını, 2. EBA’yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. 

"BİRKAÇ HAFTAMIZI ALABİLİR"
Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız  buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu.  12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu alt yapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı 2. haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız. Bunun çok daha verimli ve sağlıklı bir işleyişe oturması birkaç haftamızı alabilir. 

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Bu konuda çok önemli bir yenilik geliyor. Bu arada 8 ve 12. Sınıfların öğrencileri ve öğretmenleri için EBA kullanım süreleri artırılarak Canlı Sınıf desteğini devreye alıyoruz. Canlı sınıf ile öğrencilerimiz kendi öğretmenleri ile EBA üzerinden bir sınıf ortamıyla ders işleyebilecekler. Yine  8. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için YKS ve LGS sınavlarında sorumlu oldukları ve birinci dönemin başından itibaren işledikleri konulara yönelik  programlar hazırlıyoruz. Bu süreçte özellikle 8. Sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru çözüm saati hazırladık. Çocuklarımız bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecekler. 

"ÖĞRETMENLERİMİZ EVDEN GÖREV ALACAKLAR"
İlk etapta uzaktan eğitimi bir hafta düşündüğümüz için öğretmenlerimizi göreve davet etmemiştik. Ancak sürecin uzaması ile birlikte öğretmenlerimiz canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Öğrenci-öğretmen etkileşimini teşvik edecek bir çalışmayı hazırladık. Televizyon dersleriyle eşgüdümlü olarak öğretmenler kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderecekler. Canlı sınıfların kademeli olarak uygulamaya alınması da söz konusu. 

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Bununla birlikte tüm sınıflarda özellikle TV yayınlarını konu anlatım içerikleri ve diğer tamamlayıcı eğitsel içerikleri zenginleştirilecek bir çalışmanında içerisindeyiz. Ders içeriklerini ve sürelerini temel dersleri odağa alan bir yaklaşımla artıracağız. İlkokul ve Ortaokul TV programını saat 15:00’e kadar uzatılıp ardından  tekrar derslerini yapılacak şekilde düzenlemeyi ortaya koyacağız.
Televizyon üzerinde durum böyleyken; en kuvvetli ve hazırlıklı olduğumuz bileşenimiz EBA’nın daha etkin kullanılması için, sınıfların ihtiyaçlarına yönelik bir takım düzenlemelere gittik. EBA’yı ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin de kullanımına açıyoruz. 5-10. sınıf öğrencilerimizin EBA’ya erişim süreleri iki katına çıkartıyoruz. Bununla birlikte 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek sisteminden saat sınırlaması olmaksızın faydalanması uygulamasını başlattık.
Tüm bunlar EBA’nın normal kullanımın onlarca kat üzerinde kullanılması demek. Bu beraberinde bir yük getiriyor ve bu yükün karşılanması kapsamlı bir teknik çalışma gerektiriyor. Normal şartlarda böyle bir çalışma aylar alır, ancak tüm imkanlarımızla güçlendirme çalışmaları yapıyoruz ve her gün, her saat daha iyiye götürüyoruz. Çok daha fazla öğrencimiz EBA’dan aynı anda faydalanabilsin ve daha iyisine erişebilelim diye sürekli güncellemeler var  ve bu işlemler sırasında bazen sistemde sanki  bir kesinti varmış gibi algılanabiliyor. Ama güncelleme yapılıyor o sırada. 
Hepimiz için yeni bir deneyim olan uzaktan eğitimde, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, içerik sağlayan  ekiplerimiz, herkes de yoğun bir gayret var.
Herkes bir yandan kendi sağlığını korumak, bir yandan eğitime devam etmek için uğraşıyor.  Bu süreçte en çok da velilerimizin desteğe ihtiyaçları var. Velilerimizin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği ve bir veli kuşağı hazırlıyoruz.
Bu hepimiz için yeni bir deneyim, yeni bir yolculuk, yeni bir durum. Gayreti birlikte gösterecek, aksaklıkları birlikte aşacak, süreci birlikte tamamlayacak ve okullarımızın kapılarını çocuklarımıza yeniden birlikte açacağız. Siz bize kalbinizin derinliklerinden bir kez “kolay gelsin” deyin biz hepsini hallederiz. Sağlıklı günlerde görüşmek temennisiyle...
 
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