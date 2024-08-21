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ATM’de Şaşırtan Olay: Tek Tuşla Binlerce Lira Çıktı

ATM’de Şaşırtan Olay: Tek Tuşla Binlerce Lira Çıktı
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ATM’de Şaşırtan Olay: Tek Tuşla Binlerce Lira Çıktı

Haber:

Denizli'de yaşayan emekli askeri personel Eyüp Akdoğan, geçtiğimiz haftalarda para göndermek için gittiği ATM'de yaşadığı beklenmedik olayla şaşkınlık yaşadı. Oğluna para göndermek amacıyla kartsız işlem yapmak isteyen Akdoğan, ATM'den bir anda deste deste para çıktığını görünce gözlerine inanamadı.

Olay, Akdoğan’ın işlemi sırasında, kendisinden önce işlem yapan bir müşterinin işlemini tamamlamadan ATM'yi terk etmesiyle meydana geldi. ATM, önceki işlemi sonlandırmadığı için binlerce lira para haznesinde kaldı ve Akdoğan’ın işleminde para çıkışı gerçekleşti. Durum karşısında ne yapacağını bilemeyen Akdoğan, parayı aldı ve bir süre ATM’nin önünde bekledi, ancak kimse gelmeyince evine döndü.

Bankanın açılmasıyla birlikte şubeye giden Akdoğan, durumu bankaya bildirerek parayı iade etti. Yapılan incelemede, ATM'de kalan 20 bin 400 TL’nin, Akdoğan'dan önceki müşteri tarafından yatırılmaya çalışıldığı ancak sistemde yatırılmış görünmesine rağmen paranın ATM haznesinde kaldığı belirlendi.

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