Mehmet Şimşek'in İstifa Ettiği İddialarına Resmi Yanıt Geldi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddialar, piyasalarda geniş yankı uyandırdı. İlk olarak Erol Mütercimler'in, Mehmet Şimşek'in çok bunaldığını ve iki hafta önce istifa ettiğini ileri sürmesi üzerine, sosyal medyada da bu iddialar hızla yayıldı. Altuğ Özaslan'ın "Mehmet Şimşek istifa etti" şeklindeki paylaşımı ise dikkatleri Bakan Şimşek'e çevirdi.

Bu iddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) resmi bir açıklama yaparak, Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ayrıca, Bakan Şimşek'in istifa kararı aldığı ve sonrasında ikna edilerek görevine devam ettiği şeklindeki söylentilerin de doğru olmadığı vurgulandı.