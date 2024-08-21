Kullanılmış Teknolojik Cihazlara Kayıt Zorunluluğu Getirildi

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik ile birlikte, kullanılmış cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler gibi elektronik kimlik bilgisi içeren cihazların satışında kayıt zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu düzenlemenin, ikinci el elektronik cihaz piyasasında kayıt dışılığın önlenmesi, güvenliğin artırılması ve kullanım ömrü dolmamış teknolojik ürünlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Ayrıca, düzenlemenin çevreye verilen zararları azaltma ve tüketicilere daha uygun fiyatlarla güvenli ürünler sunma hedefi taşıdığı vurgulandı.

Yeni yönetmelikle, yenilenmiş ürünlerin belirli standartlara uygun olarak yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yenileme merkezlerine verilen yetkilerin devri yasaklanarak, bu hizmetin sadece yetkin işletmeler tarafından sunulması sağlanacak. Hukuki aykırılıklar durumunda ise kademeli yaptırımlar uygulanacak ve yenileme yetkisi suistimal eden işletmelere yönelik cezalar artırılacak.

Bakanlık, yeni düzenlemeyle birlikte tüketicilerin korunması ve sektörün sağlıklı büyümesi için alınan tedbirlerin etkinliğini korumayı hedefliyor. Yönetmelik, üç aylık bir geçiş sürecinin ardından tam olarak yürürlüğe girecek ve tüm kullanılmış elektronik cihazların Bakanlık tarafından oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale gelecek.