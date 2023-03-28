Araç sahiplerini zor günler bekliyor: Benzin fiyatlarına 80 kuruş zam geldi

Uluslararası petrol fiyatlarındaki artış benzin fiyatlarına yansıdı

İşte yeni fiyatlar: Benzinin litresi 80 kuruş zamlandı

Araç kullanıcılarını üzen gelişme: Benzin fiyatları tavan yaptı

Ulaşım masrafları yine arttı: Benzinin litresine 80 kuruş zam yapıldı

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış, araç sahiplerini de etkilemeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 80 kuruş zam geldi. Geçtiğimiz hafta da motorine benzer şekilde zam yapılmıştı.Zamın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 21.36 liraya çıktı. Fiyat Ankara ve İzmir'de 21.73 lira oldu. Bursa'da 21.70 lira, Antalya'da ise 22.27 liraya yükseldi.Araç sahipleri, yükselen akaryakıt fiyatları nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Pek çok insan, seyahat ve ulaşım masraflarının artması nedeniyle bütçelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak.Bu arada, akaryakıt fiyatlarındaki artışın sebebi olarak uluslararası petrol piyasasındaki fiyat dalgalanmaları gösteriliyor. Artan talep ve sınırlı arz, fiyatları yükseltiyor ve ülkelerin akaryakıt ithalatı maliyetlerini artırıyor.