Isparta'da 77 Balık Çiftliği: Yılda 2.200 Ton Alabalık Üretimi

İç Su Yetiştiricileri Birliği Başkanı: "Ürettiğimiz Balığın Bir Kısmını Restoranımızda Tüketiyoruz"

Alabalık Üreticilerine Devlet Desteği: Kilogram Başına 1,50 TL Destek Sağlanıyor

Alabalık Üretiminde Hibe Desteği: Yeni Tesis Kurmak İsteyenlere %50 Hibe Sağlanıyor

Sağlıklı ve Lezzetli Bir Besin Kaynağı: Alabalık Tüketimi Artıyor

Isparta'da Su Ürünleri Sektörü İhracat Potansiyelini Artırıyor

Yerel Ekonomiye Katkı: Alabalık Üretimi İle Binlerce İnsan İş Sahibi Oluyor

Isparta'da gerçekleştirilen alabalık sağımı, bölgedeki balık çiftliklerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Şehirde 4.000 ton kapasiteye sahip 77 adet balık çiftliği bulunuyor ve yıllık ortalama 2.200 ton alabalık üretimi gerçekleştiriliyor.Eğirdir ilçesinde ise yaklaşık 25 yıldır alabalık üreticiliği yapan ve aynı zamanda İç Su Yetiştiricileri Birliği Başkanı olan Mustafa Aydemir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aydemir, "1998 yılından beri alabalık işiyle uğraşıyoruz. Ziraat Bankası'nın düşük faizli tarımsal kredisinden ve sonraki yıllarda da işletme kredilerinden yararlanarak bu çiftliği kurduk. Kapasitemizi 2008 yılında 74 tona çıkardık. Şu anda yıllık 3 milyon adet yumurta kapasitemiz var. Ürettiğimiz balığın bir kısmını kendi restoranımızda tüketirken geri kalanını da Isparta ve çevre illerde satıyoruz" dedi.Aydemir, iç piyasada rahatlama olduğunu ve ihracatın artmasıyla birlikte pazar sorunu yaşamadıklarını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın alabalık üretimine kilogram başına 1,50 TL destek sağladığını da sözlerine ekleyen Aydemir, yeni tesis kurmak isteyenlere ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun %50 hibe desteği sunduğunu ifade etti.Bölgedeki alabalık üretiminin artması, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de tüketicilere sağlıklı bir besin kaynağı sunuyor. Alabalık, düşük yağ oranı ve yüksek protein içeriğiyle dikkat çekiyor.