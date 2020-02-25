

GRAM ALTIN SERT DÜŞTÜ, ÇEYREK REKORA KOŞUYOR! DOLAR KRİTİK SEVİYEDE



Çin'deki koronavirüs salgınının ardından altın gibi güvenli liman varlıklara olan talep artıyor. Dün 7 yılın zirvesine çıkan altının gram fiyatı yeni güne 326 lira seviyesinde başlarken, çeyrek altın ise 545 liraya kadar tırmandı. Altındaki yükselişi değerlendiren uzmanlar ise 340 lira tahmininde bulunuyor. Dolar ise yeni güne 6,12 lira seviyelerinde başladı.



Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel dün 333,70 lira ile 7 yılın zirvesinde bulunarak haftaya rekorla giriş yapan altının gram fiyatı, 25 Şubat 2020 sabahına sert bir düşüşle 326 lira seviyelerinde başladı.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 545 lira, Cumhuriyet altını da 2.235 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.685 dolar seviyesini görmesi sonrasında yeni güne, 1.657,86 dolar seviyesinde başladı.



Altındaki yükselişi değerlendiren uzmanlar ise 340 lira tahmininde bulunuyor.



GRAM ALTIN NE KADAR?



İstanbul Kapalıçarşıda gram altın 325,95 liradan işlem görüyor



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın an itibariyle 544,99 TL'den işlem görüyor.





YARIM ALTIN NE KADAR?



Yarım altın alış 1.062.58 TL satış 1.089.99 TL'den işlem görüyor



TAM ALTIN NE KADAR?



Kapalıçarşıda tam altının fiyatı an itibariyle 2.253.30 TL



Dün akşam saatlerinde Koronavirüsün aşısının bulunduğu Çin tarafından duyurulurken altın piyasasının bu duruma nasıl bir reaksiyon göstereceği gün içerisinde netlik kazanacak...



Çin'deki corona virüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırırken yükselişte olan dolar ise yeni güne 6,12 lira seviyelerinde başladı.



Euro/TL de geçen hafta 6,61'e çıkmasının ardından bu sabah 6,65'te seyrini sürdürüyor.



Suriye'deki muhaliflerin İdlib'in güneyinde operasyon başlattıkları haberiyle geçen hafta dolardaki yükseliş hızlanmıştı.



Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken Çin'deki corona virüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.



Yurt içinde bugün kuru etkileyecek bir veri bulunmazken İdlib merkezli gelişmeler piyasaların radarında olacak.