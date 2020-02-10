TÜED Isparta Şubesinden Isparta'daki emeklilere indirim müjdesi...

TÜED ISPARTA ŞUBESİ BÜLTENLERİ

Abdül Kadir Ersal

Türkiye Emekliler Derneği Isparta Şubemiz ile ilimizde şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti veren Isparta Petrol Turizm firması arasında üyelerimiz, üye kimlik göstermek kaydıyla yüzde 15 indirim sağlanmıştır.Otogar altındaki Teco akaryakıt bayi ile Türkiye emekliler derneği ısparta şubemiz arasında üyelerimiz Üye kimlik kartlarını göstermek kaydıyla Benzin,Motorin ve LPG de özel indirim sağlanmıştır.