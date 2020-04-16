Telefonu Olmayan Nasıl Maske Alacak? İşte Maske Dağıtımında Merak Edilen Sorular...

Telefonu olmayan nasıl maske alacak? İşte maske dağıtımında merak edilen sorular...01 .

Türkiye'de maske satışı yasak, vatandaşlara ücretsiz temin ediliyor. Sağlık Bakanlığı, “Ücretsiz maskeye nasıl ulaşırız, şu ana kadar kaç maske dağıtıldı, cep telefonumuz yoksa nasıl alacağız?" gibi soruları yanıtladı.



Sağlık Bakanlığı, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtılmasına ilişkin uygulamada vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı. Maske dağıtımındaki kriterler ve öncelikler konusunda bilgi verdi.



Maske dağıtımına ilişkin sorular ve yanıtlar özetle şöyle:



Telefonu olmayan nasıl maske alacak? İşte maske dağıtımında merak edilen sorular...



195 MİLYON DAĞITILDI

Şimdiye kadar kaç kişiye ne kadar maske ulaştı?



Dün itibarıyla 39 milyon kişiye kod gitti ve 195 milyon maske dağıtımı yapıldı.



HER HAFTA 5'ER ADET

Maske dağıtımı devam edecek mi?



Evet her hafta 5 tane olmak üzere peyderpey maske dağıtımı devam edecek.



Telefonu olmayan nasıl maske alacak? İşte maske dağıtımında merak edilen sorular...



E-DEVLET, PTT VE ECZANELER

Maskeler kod dışında herhangi bir yere başvurarak da elde edilebiliyor mu?



Evet e-Devlet üzerinden başvuru yaparak PTT aracılığı ile de maskelere ulaşılabiliyor.



Telefonu olmayan nasıl maske alacak? İşte maske dağıtımında merak edilen sorular...

Ayrıca telefonlara gelen kod dışında akıllı uygulamalar üzerinden karekod oluşturup maske almak mümkün. Karekoda da onay gerekiyor. Eczacı 'Reçetem Bilgi Sistemi'nde maske butonunda onay görürse kişiye maskesini veriyor.



İLK ŞİFRELER 50-65 YAŞA

İlk olarak maskeler hangi yaş grubuna dağıtıldı?

20-65 yaş arası tanımlandı; ancak dağıtımda 50-65 yaşa öncelik tanındı, şifreler bu yaş grubuna öncelikli olarak dağıtılıyor.



Telefonu olmayan nasıl maske alacak? İşte maske dağıtımında merak edilen sorular...



Telefonu olmayan nasıl maske alacak? İşte maske dağıtımında merak edilen sorular...



ENGELLİLERE ÖNCELİK

Kronik hastalığı olanlara öncelik verildi mi?



Öncelik engelli vatandaşlara tanındı. Daha sonra da başta KOAH olmak üzere diyabet, tansiyon hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlara öncelik tanındı.



TELEFONU OLMAYANLAR NE YAPACAK?



Cep telefonu olmayanlar ya da üzerine kayıtlı olmadan kurumsal hat kullananlar ne yapacaklar?



Telefonu olmayan nasıl maske alacak? İşte maske dağıtımında merak edilen sorular...



Telefonu olmayan nasıl maske alacak? İşte maske dağıtımında merak edilen sorular...

Bu kişiler, herhangi bir eczaneye giderek TC kimlik numaralarını ve kodun kendilerine ulaşmasını sağlayacak bir cep telefonu numarasını vererek sisteme kayıtlarını yaptırabilirler.





Kaynak: Hürriyet gazetesi