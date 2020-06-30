GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Büyükaslan: "İnsan artık anlık yaşamaya başladı"

"Bilgi çağının öne çıkan temel özelliklerinden olan hız kavramı üzerinde durmak gerekir. Hız, bu çağı tanımlayan bir kavram olarak her zaman gündemimizde olacaktır" - "Instagram ya da Facebook’taki bir metni ya da görüntüyü anlık tüketen insan hemen bir b

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Büyükaslan: "İnsan artık anlık yaşamaya başladı"
47 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - ABDULKADİR GÜNYOL - İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, "Instagram ya da Facebook’taki bir metni ya da görüntüyü anlık tüketen insan hemen bir başka anlık tüketeceği kaynağa yönelmektedir çünkü insan artık farkında olsa da olmasa da 'anlık yaşamaya' başlamıştır. ." dedi.

İnternet ve cep telefonlarının hayatımıza girmesi ile bilginin çok hızlı aktığı bir çağda yaşıyoruz. Kullanıcıların önüne her gün dünya ve ülke gündemini ilgilendiren anlık haberlerden arkadaşlarının yaptığı eğlenceli paylaşımlara kadar sayısız bilgi, görsel ve video paylaşımı düşüyor.

Twitter, Snapchat, TikTok ve Instagram'ın kısa metin ve kısa video politikaları ile birlikte ise kişilerin daha kısa sürede daha çok bilgi alma alışkanlıkları da arttı. İnsanların uzun video ve uzun yazılara olan tahammül düzeyindeki düşüş araştırmalara da yansıyor. Microsoft tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, cep telefonunun kullanımının artması ile birlikte insanların dikkat süresi 8 saniyeye kadar düşmüş durumda.

AA muhabirinin Amerikalı yazar Neil Postman'ın "Televizyon Öldüren Eğlence" kitabından derlediği bilgilere göre ise Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmenler 1854 yılında Amerikan başkan adayları Stephen A. Douglas ile Abraham Lincoln arasında gerçekleşen başkanlık seçimlerinde seçmenler iki aday arasındaki tartışmayı 7 saatten fazla bir süre dinleyebilmişti.

AA, muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, "İnsanın yeryüzünde var olduğu günden bugüne değişmeyen tek şeyin insanın değişimi, gelişimi olduğunu düşündüğümüzde; geçmişte olanla bugün olanın farklı olacağı açıktır. Bu nedenle internet tabanlı okumalar, yazmalar, öğrenmeler de önceki dönemlere göre farklılıklar gösterecektir elbette." dedi.


- "Hız, bu çağı tanımlayan bir kavram olarak her zaman gündemimizde olacaktır"


Görsel öğrenmenin etkisine dikkati çeken Büyükaslan, şunları söyledi:

"İnternet tabanlı bütün kaynaklarda, metnin olduğu paylaşımlarda dahi görselliğin ön plana çıkması da bundan dolayıdır. Bilgi çağının öne çıkan temel özelliklerinden olan hız kavramı üzerinde durmak gerekir. Hız, bu çağı tanımlayan bir kavram olarak her zaman gündemimizde olacaktır. Hız kavramını dikkat etme süremizle buluşturduğumuzda bu etki görsel hafızanın öğrenme gücünü daha da artırmaktadır. Bunun bir alışkanlığa dönüşmesiyle geleneksel medyada ya da öğrenme biçimlerindeki içeriğin saatlerle ifade edilen süreleri artık daha kısa ve daha öz içeriklerle daha kısalmıştır. Bunu insanın kısa ve öz olanı tercih etmesiyle açıklamak tek başına yeterli değildir diye düşünüyorum. Düne oranla bugün insana sunulan içeriğin çok çeşitli olduğuna; geleneksel olandan çok daha farklı ve fazla bilgi edinme kaynakları ve içerik bulunduğuna da dikkat çekmek isterim.

7 saatlik başkanlık tartışmasını izleyen insanın başka izleyeceği çok fazla alternatifinin olmadığı dönemlerde o günün insanı için o tartışmayı izlemek anlamlı ve önemliydi; ancak günümüzde öylesine çok bilgi edinme, bilgi paylaşma, yaratıcılık anlamında eser ortaya koyma, kendi filmini yapmaktan tutun da kendi ürününü satmaya kadar öylesine çok alternatif uğraşı mecraları var ki; bugünün insanı için yarım saat bir yere sabitlenip kalmak bile uzun gelmeye başlamıştır."


- "İnsan artık farkında olsa da olmasa da 'anlık yaşamaya' başlamıştır"


Hız alışkanlığına rağmen, iyi bir içerik ve yazılımla servis edilen uzun paylaşımların bile dinleyici ve izleyici bulabileceğinin altını çizen Büyükaslan, "'Hız ve Kısa süreli' ifadeleri insanın bir başka yönünü de ortaya çıkarmaktadır kuşkusuz. Bu da insana, söylemek istediğini en kısa sürede en etkili söyleme yetisini kazandıracak, belki de bu durum, ilerleyen yıllarda sembollerin dilimize daha fazla hâkim olması sonucunu doğuracaktır. Instagram ya da Facebook’taki bir metni ya da görüntüyü anlık tüketen insan hemen bir başka anlık tüketeceği kaynağa yönelmektedir çünkü insan artık farkında olsa da olmasa da 'anlık yaşamaya' başlamıştır. Girdabına kapıldığımız anların bizi 'mahkum(!)' edip etmemesinin de yine bizim elimizle gerçekleşecek olduğunu unutmamalıyız." şeklinde konuştu.


- Z kuşağı ve TikTok kültürü


Son dönemde sıklıkla gündeme getirilen TikTok videoları ve Z kuşağı tartışmalarına dair soruya yanıt veren Büyükaslan, "Z kuşağına ilişkin yapılan tanımlamalarda genellikle bu kuşağın 'gelenekten uzak, teknolojiyle iç içe, tüketen ve tatminsiz, bireysel yaşam tercihlerini ön plana çıkaran, vb.' bir anlayışla hareket ettiği dile getirilmektedir. Her ne kadar bu tanım, bu kuşağa ilişkin bir genelleme barındırsa da, burada sözü edilen tutum ve davranışlar bir genellemenin ötesinde gözlemlerden yola çıkılarak yapılmış tanımlamalardır. Böylesi tanımlamalarda da genellemelerin tuzağına düşmek 'istisna' ya da 'farklı' olarak gözümüzün önündeki pek çok örneği de yok saymamıza yol açmamalıdır." diye konuştu.

Popüler sosyal medya platformlarındaki bazı sıra dışı paylaşımların neden yapıldığını da açıklayan Büyükaslan sözlerini şöyle tamamladı:

"TikTok ya da başka tür popüler paylaşımlarla varlığını göstermek isteyen; varlığını göstermeyi 'becerisini ve her türlü bilişim ve teknolojik ortama hakimiyeti' olarak yansıtan bu kuşağın insanları, geleneksel olan değerlere karşı duruşlarını da aslında bu tür videoları paylaşarak yansıtmaktadırlar. Nitekim bir iki önceki kuşak için 'saygı' kavramı içerisinde görülen şeylerin bu kuşak için biraz daha 'eğlence' kavramı içerisine girebilecek türden konular olduğu görülmektedir. Bunun en çarpıcı örneklerine hem Tik Tok paylaşımlarında hem de Youtube, Instagram, Facebook veya başka mecralarda rastlamaktayız. Akranlarıyla yaptıkları her şeyin yaşça kendilerinden büyük olanlarla da yapılabileceği anlayışına sahip olmak zaten bu kuşağı tanımlarken kullandığımız 'gelenekten uzak' tanımlamasıyla da örtüşmektedir. Bugün genç yaşlı demeksizin, başkalarını Tik Tok videolarıyla 'eğlencenin nesnesi' konumuna düşürenlerin yarın bir başka eğlencenin nesnesi konumuna düşebileceği de gözden ırak tutulmamalıdır."



Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye'de bir ilk üretime hazır!
Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması yapıldı
Resmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak
Isparta'daki dolandırıcılık olayı
DENEME AMAÇLI DİKİLMİŞTİ ISPARTA'DA KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDU
BİLİMSEL OLARAK ŞİFA KAYNAĞI OLDUĞU İSPATLANDI
Isparta'da karantinaya uymayanlara ceza geliyor
Akaryakıta ikinci indirim geliyor...
Bankacılıkta bir dönem daha bitiyor Artık gitmeye gerek kalmayacak
Emeklilere çifte müjde haberler peş peşe geldi
Adıyaman Çiğköftecisi Nilgün Usta'da şok kampanya!
Trafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildi
Hafta sonu YKS kısıtlamasının son dakika detayları belli oldu!
Oyun salonları ne zaman açılacak? Bakanlık'tan genelge!
Kurban kesiminde koronavirüs önlemi bu sene böyle kesilecek...
Ödemeleri öne çekildi erken yapılacak!
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...
Son dakika haberi: İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da
Isparta'da kullan at ürünleri Via Kağıt ve Ambalaj'da
Isparta'da dördüncü kattan beton zemine düştü
Son dakika haber: Isparta için yeni genelge
Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!
81 ile gönderildi 65 yaş üstü için yeni genelge!
KIL ÇADIRDAN YERLEŞİK DÜZENE YÖRÜK YAŞAMI
Isparta'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kurban kesiminde koronavirüs önlemi bu sene böyle kesilecek...Kurban kesiminde koronavirüs önlemi bu sene böyle kesilecek...26 Haziran 2020
Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!25 Haziran 2020
TÜİK açıkladı ISPARTA 4. Sırada…TÜİK açıkladı ISPARTA 4. Sırada…24 Haziran 2020
Isparta için yeni genelge Isparta için yeni genelge 24 Haziran 2020
Hafta sonu YKS kısıtlamasının son dakika detayları belli oldu! Hafta sonu YKS kısıtlamasının son dakika detayları belli oldu! 26 Haziran 2020
Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?24 Haziran 2020
Isparta'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı25 Haziran 2020
81 ile gönderildi 65 yaş üstü için yeni genelge!81 ile gönderildi 65 yaş üstü için yeni genelge!25 Haziran 2020
ÇALTI SARIMSAĞINDA HASAT DÖNEMİÇALTI SARIMSAĞINDA HASAT DÖNEMİ23 Haziran 2020
Son dakika haber: Isparta için yeni genelgeSon dakika haber: Isparta için yeni genelge25 Haziran 2020
"Gül diyarı" Isparta'da bereketli hasat"Gül diyarı" Isparta'da bereketli hasat24 Haziran 2020
Isparta'da kullan at ürünleri Via Kağıt ve Ambalaj'daIsparta'da kullan at ürünleri Via Kağıt ve Ambalaj'da26 Haziran 2020
Isparta'daki düğün salonlarını ilgilendiren haber geldiIsparta'daki düğün salonlarını ilgilendiren haber geldi24 Haziran 2020
EKREM COŞKUN DÖNER'DE KAMPANYAEKREM COŞKUN DÖNER'DE KAMPANYA24 Haziran 2020
Isparta'da dördüncü kattan beton zemine düştüIsparta'da dördüncü kattan beton zemine düştü25 Haziran 2020
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...26 Haziran 2020
Ödemeleri öne çekildi erken yapılacak! Ödemeleri öne çekildi erken yapılacak!26 Haziran 2020
Trafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildiTrafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildi26 Haziran 2020
​Başkan Başdeğirmen’den inşaat sektörünün önünü açacak adımlar​Başkan Başdeğirmen’den inşaat sektörünün önünü açacak adımlar24 Haziran 2020
Burdur'da fırından para kasasını çalmaya çalışanlar mahallelinin yardımıyla yakalandıBurdur'da fırından para kasasını çalmaya çalışanlar mahallelinin yardımıyla yakalandı25 Haziran 2020