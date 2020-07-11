BURDUR - Burdur'un Karamanlı ilçesinde girişimci kadınlar, ürettikleri yöresel ürünlerin pazarlamak amacıyla kooperatif kurdu.



Karamanlı Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi adıyla faaliyete başlayan kooperatif, ev ve el işi yöresel ürünlerin ülke genelinde satışını yapacak.



Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, gazetecilere, belediye olarak kadınlara her türlü desteği verdiklerini söyledi.



Kooparetif için satış mağazası da tahsis edileceğini anlatan Selimoğlu, şöyle devam etti:



"Kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması, kadınların sosyal ve kültürel faaliyetlerinin geliştirilmesi, desteklenmesi ve kadın istihdamının artırılması amacıyla kooperatifimizi kurduk. İlçemizdeki kadın girişimcilerin talepleri doğrultusunda faaliyetine başlayan kooperatifimizde, yöremize ait doğal ürünlerin hem tanıtımı hem de satışı yapılacak."