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Burdur’da 6. Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Burdur’da 6. Tarım ve Hayvancılık Fuarı
BURDUR
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“Fuar fırsattır”
 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı’nı, Burdur’un tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini yansıtması açısından büyük bir fırsat olarak tanımladı.
 
GL Platform tarafından düzenlenen Teke Yöresi Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı’na Burdur, 6. Kez ev sahipliği yapacak. Burdur’un hayvancılık ve süt üretiminde ülkenin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Korkmaz “Bu yönüyle Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarının ilimizde düzenleniyor olması özel bir önem taşıyor. Bu sayede çiftçilerimiz ülkemizde ve dünyada sektöre dair yeni teknolojileri ve uygulamaları bir arada görme fırsatına sahip olmaktadır. Çiftçilerin vizyon genişletmeleri bakımından fuarları son derece faydalı buluyorum” diye konuştu.
 
Prof. Dr. Korkmaz, hayvancılık alanında bölgesel kalkınma misyonu üstlenmiş ve tüm akademik birimleri ile bu alana odaklanmış araştırma ve uygulama projeleri yürüten bir üniversite olarak fuarın Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi için ayrı bir önemi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Korkmaz “2016 yılında Yükseköğretim Kurulunun Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı çerçevesinde Hayvancılık Alanında pilot üniversite seçilmiş olan üniversitemiz yaklaşık 150 akademisyenin aktif görev aldığı 30 ayrı proje yürütmektedir. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nı, yürüttüğümüz projelerin sonuçlarının bölgedeki yetiştiricilerin hizmetine sunulması noktasında etkili bir araç olarak görmekteyiz. Bu nedenle fuara aktif katılım sağlamaya özen gösteriyoruz” dedi.
 
Tema: Dijital teknolojiler
Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak, hayvancılık sektöründe dijital teknolojilerin kullanılması temasını öne çıkararak fuara çok daha geniş bir katılım sağlamayı planladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Korkmaz şöyle devam etti: 
“Yürüttüğümüz projelerden elde edilen; çiftlik izleme ve yönetim sistemi, cep telefonuna entegre mobil mikroskop ve tanı sistemi, yapay zeka destekli topallık tespit sistemi, embriyo teknolojileri, hayvan hastalıkları için hızlı tanı kitleri, yatalak hayvanlar için geliştirilen tedavi araçları, inovatif süt ürünleri, büyükbaş çiftlikleri ve küçükbaş sürülerine yönelik belgelendirme sistemleri başta olmak üzere alternatif hayvancılık alanındaki (manda, serbest dolaşımlı tavukçuluk, arıcılık, salyangoz yetiştiriciliği) projeler ve yetiştiricilerin bilinçlendirilmesine yönelik kapsamlı eğitim programları ile katılım sağlayacağız. Ayrıca hayvancılık sektörüne yönelik çalışmalarımızı yeni bir boyuta taşıyacak olan ve üniversitemiz koordinatörlüğünde Hacettepe ve Kırklareli Üniversitesi ile birlikte kurmuş olduğumuz 'Hayvancılık Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmalarının da ilk defa tanıtımı yapacağız” 

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GL Platform tarafından düzenlenen Teke Yöresi Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı’na Burdur, 6. Kez ev sahipliği yapacak.

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz “Fuar, fırsattır” dedi.
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