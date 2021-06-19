Burdur Fuarı üreticilere ‘umut’ olacak



Burdur, 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Burdurlu üretici ve yetiştiriciler “Fuarın bütün sorunlarımız için farkındalık oluşturacağını umut ediyor, herkesin katılımını bekliyoruz” dedi.



Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, pandemi sürecinin üreticiler için çok zor bir dönem olduğunu ancak tüm zorluklara rağmen büyük özveri ile üretime devam ettiklerini belirtti. Fuarların yapıldığı bölgelere hareketlilik getirdiğine değinen Özcan “Burdurlu üreticiler olarak bu hareketlilikten pozitif anlamda etkilenme beklentisi ve gayretinde olacağız” dedi. Özcan, fuarların sektöre hizmet veren firmaların üretici ile buluşmasına ve sektördeki yeniliklerini tanıtmasına vesile olduğuna dikkat çekerek “Bu vesile ile sektöre mal ve hizmet üreten firmalarımızdan fuarımıza katılmalarını ve üreticilerimizle buluşmalarını bekliyoruz. Üreticilerimiz içinde yenilikleri takip edebileceği fuarlara özel fiyatlardan faydalanabileceği bir fuar olmasını diliyoruz” diye konuştu.



Burdur İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yıldız da pandemi koşullarının getirdiği zorluklar bir yana, kuraklık ve yem fiyatlarının giderek artmasının üreticilerin ve yetiştiricilerin belini büktüğünü söyledi. Özellikle de yem fiyatlarındaki artışın üretici için kambur haline geldiğini vurgulayan Yıldız “Üreticimiz tüm zorluklara rağmen durmadan çalışıyor, artık onları mutlu edecek, motivasyonlarını artıracak gelişmeler yaşanmalı. Fuarın yaşanan bu zorluklara, sorunlara farkındalık oluşturacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.



“Şifa olsun”

Burdur İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Turan Çayır ise “Fuarlar, yeni teknolojiden haberdar olmayı sağlamanın yanında, firma temsilcileri ile üreticileri bir araya getirip ve karşılıklı bilgi transferi gerçekleştirmelerine de olanak sağlıyor. Bu doğrultuda bizler de fuarımızın üreticiye şifa olmasını umuyoruz” dedi.



Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı üreticilere "umut" olacak.

Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı üreticilere "umut" olacak.



Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı üreticilere "umut" olacak.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan

Burdur, 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı’na ev sahipliği yapacak.

Burdur İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Turan Çayır

Burdur İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yıldız