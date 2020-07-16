BURDUR - Burdur Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiraladığı tarihi Eski Şehir Kulübü'nü kadınların hizmetine sundu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, gazetecilere, kadınların sosyalleşmesi ve gün toplantılarını yapmaları için onlara mekan tahsis ettiklerini söyledi.

Kentte yaşayan kadınların böyle bir ihtiyaç duyduğunu belirten Ercengiz, "Burada gün yapmak isteyen ya da bir araya gelmek isteyen kadınlarımıza çay ikramlarımız olacak. Kadınlar gazete, kitap okuyabilecek ve diğer taraftan da bir araya gelip sohbet edebilecek. Vatandaşımız, rezervasyonunu belediyemizden yaptırabilir." diye konuştu.

Türk Kadın Konseyi Derneği Başkanı Gülcan Elduran da belediyenin kadınlara verdiği değerden dolayı teşekkür etti.