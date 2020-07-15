BURDUR - Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri kapsamında resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Cumhuriyet Parkı'nda şehitler anısına lise öğrencileri tarafından yapılan resim ve Anadolu Ajansının (AA) katkılarıyla hazırlanan 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Burdur Valisi Ali Arslantaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay, oğlu Niyazi, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Orhan Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı.