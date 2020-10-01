2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında’nün destek almaya hak kazandığıbaşlıklı teknik destek projesi 03.09.2020 tarihinde tamamlandı.başlıklı teknik destek projesi kapsamında Bucak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve Bucak Organize Bölgesi firmalarından oluşankatılımcıya İşletmelerdegibi konulardaprogramdan oluşan bir eğitim verildi.Yapılan eğitim neticesinde firmalarınkonusundaki becerilerinin vehakkındaki yetkinliklerinin arttırılacağı öngörülüyor.