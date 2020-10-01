Bilinçli Enerji Tüketimi Teknik Destek Programı Tamamlandı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Bucak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün destek almaya hak kazandığı “Bilinçli Enerji Tüketimi” başlıklı teknik destek projesi 03.09.2020 tarihinde tamamlandı.
“Bilinçli Enerji Tüketimi “ başlıklı teknik destek projesi kapsamında Bucak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve Bucak Organize Bölgesi firmalarından oluşan 33 katılımcıya İşletmelerde Enerji Verimliliği, Enerji Etüdü, TS EN ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi gibi konularda 8 saatlik programdan oluşan bir eğitim verildi.
Yapılan eğitim neticesinde firmaların enerji yönetimi konusundaki becerilerinin ve enerji verimliliği hakkındaki yetkinliklerinin arttırılacağı öngörülüyor.