Yolcu Otobüsü Kamyona Çarptı Ölü ve Yaralılar var
Burdur - Bucak karayolu Dağarcık Shell akaryakıt istasyonu önünde sabah 7:30 saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Burdur Bucak karayolunda şehirler arası otobüsün un yüklü kamyona arkasından çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Meydana gelen kazada yaralıların çoğunluğu Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, bir yaralının Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği ifade edildi. Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 5 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bucak itfaiye müdürlüğü ekipleri de kaza yerinde müdahale etti.
KAZADA YARALANAN VE ÖLENLERİN İSİMLERİ ŞÖYLE:
Mustafa İ. (ağır yaralı)
İsmail A. (Vefat)
Serap A.
Abdullah Levent K.
Cemal A.
Murat K.
Muammer G.
ÖLÜ