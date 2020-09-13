Burdur - Bucak karayolu Dağarcık Shell akaryakıt istasyonu önünde sabah 7:30 saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Burdur Bucak karayolunda şehirler arası otobüsün un yüklü kamyona arkasından çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Meydana gelen kazada yaralıların çoğunluğu Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, bir yaralının Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği ifade edildi. Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 5 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bucak itfaiye müdürlüğü ekipleri de kaza yerinde müdahale etti.KAZADA YARALANAN VE ÖLENLERİN İSİMLERİ ŞÖYLE:Mustafa İ. (ağır yaralı)İsmail A. (Vefat)Serap A.Abdullah Levent K.Cemal A.Murat K.Muammer G.ÖLÜ