27.08.2021GS/DD/20Basın BülteniAntalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, kent ve dernek gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sert, Antalya’nın bir afet kenti olmasını istemediklerini söyledi.Antalya’nın acı bir şekilde yaşadığı yangın felaketinin önemli bir ders niteliğinde olduğunu ifade eden ANTGİAD Başkanı Osman Sert, “Belki de tarihimizin en büyük yangınlarından birini yaşadık. 12 gün boyunca devam eden yangın bölgenin ekosistemine büyük zarar verdi. Yaşanan yangının bıraktığı tahribat dolayısıyla Manavgat’ta mikro iklim değişiklikleri yaşanacak. Belki erozyonlar yaşanacak. Şimdi bölge için neler yapabiliriz bunları konuşmanın zamanı. ANTGİAD olarak tüm enerjimizi yangın bölgesinin yeniden yaşaması için neler yapabiliriz diye vermeye hazırız” dedi.İklimsel faktörlerin artık göz ardı edilemeyeceğini ve doğanın her gün bizlere bir mesaj verdiğini ifade eden Başkan Osman Sert, “Özellikle gençler olarak biz doğanın bizlere verdiği bu mesajın herkes tarafından alınmasını istiyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde NASA, küresel ısınmanın denizlere etkilerini gösteren yeni bir rapor yayımladı. Bu raporda Antalya’da bulunuyor. Antalya’da ilerleyen yıllarda deniz seviyesinin 1 metre daha yükseleceği ifade ediliyor. Yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünün yaptığı çalışmada bölgemizde deniz seviyesinin Son 20 yılda 6 santimetre yükseldiği belirtilmişti. Artık bunları görmezden gelmemeli riskleri göz önünde tutarak tedbirleri almalıyız” ifadelerini kullandı.Antalya’nın iklimsel faktörler dışında da risklere sahip bir kent olduğunun altını çizen Başkan Sert, “Bilinen bir gerçekte kentimizin 2’nci derece deprem bölgesinde bulunuyor olması. Manavgat’ta yaşanan yangında gördük ki risklere erken tedbir alınmazsa yaşanan felaketlerin boyutları da büyüyor. Bunun önüne geçebilmemiz için Antalya için deprem mastır planını konuşmalı ve gündemde tutmalıyız. Antalya’nın bir an önce bu riskleri göz önüne alıp ciddi bir kentsel dönüşüm planlaması yapmalı. ANTGİAD olarak bizler her kurum ve kuruluşla bu önleyici çalışmaların yapılması için işbirliğine hazırız. Bizler bu kentin ve ülkenin geleceği olarak bizlerden sonraki nesillere yaşanabilir bir kent ve dünya bırakmalıyız” dedi.Konuşmasına ANTGİAD çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek devam eden Osman Sert, “Önümüzdeki günlerde genç girişimciliğine teşvik konusunda önemli bir işbirliğine imza atacağız. Genç arkadaşlarımızın işsizlik sorununu girişimciliğe ve yatırım yapmaya özendirerek önleyebiliriz. Bunun yanında gençlerimizin istihdamıyla ilgili çalışmamıza da önümüzdeki haftalarda başlayacağız. Gençler çalışıp üretecek ki hem kentimiz hem de ülkemiz kalkınıp güçlenecek” şeklinde konuştu.Konuşmasını tüm ANTGİAD üyelerine özel olarak teşekkür ederek tamamlayan Osman Sert, “Yaşanan felakette tüm üyelerimiz hem derneğimiz üzerinden hem de kişisel olarak çok büyük destekler verdi. Kuruluş yıldönümümüzün bütçesini yine felaket bölgesine aktarma konusunda destek oldular. Bizler ANTGİAD olarak çok büyük ve güzel bir aile olduğumuzu her zaman olduğu gibi yine göstermiş olduk” dedi.Saygılarımla,