ATSO Başkanı Çetin: Kapalı otel 40-50 bin fatura öderken açılınca ne olacak düşünemiyorum.

AGYİD Başkanı Özen: Elektrik faturaları böyle devam ederse birçok üyemiz kepenk kapatmak zorunda kalacak.

Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özen ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ATSO 37. Grup Komite Başkanı Şeyhmus Kökerer, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti. Gelen yüksek elektrik faturaları ve yükselen girdi maliyetlerinden şikayet eden sektör temsilcileri Başkan Davut Çetin’e taleplerini iletti.Restoran ve kafe işletmelerinin son günlerde gelen elektrik faturalarına artık dayanma gücü kalmadığını belirten AGYİD Başkanı Zeki Özen, yaşanan bu durumun sektörü çok zorladığını ifade etti. İşletmelere gelen elektrik faturalarının kira fiyatlarını geçtiğini belirten Özen, yapılan düzenlemenin de kendilerine bir fayda sağlamadığını dile getirdi. Son günlerde müşteri sayısında düşüş olduğunu, gıda maliyetlerinde, alkollü içki fiyatlarındaki artışa, ücret artışları ve elektrik zamlarının eklendiğini, işletmelerin kepenk kapatmak üzere olduğunu söyleyen Özen, “Almanya’da elektrik faturası restoran cirolarının %2-%5’i arasında iken bizde %10-15 düzeyine ulaştı. Elektrik faturaları işletmelerimizi bu şekilde zorlamaya devam ederse hiçbir işletmemizin dayanacak gücü kalmayacak. Zaten yükselen girdi maliyetlerinden dolayı son zamanlarda birçok işletme menülerinde fiyatları artırmak zorunda kaldı. Buna rağmen sektör olarak vatandaşlarımızın da sosyal hayatlarından uzak kalmaması için kar marjlarımızı en düşük seviyelerde tutuyoruz. Ciro kaybı ve maliyet artışı nedeniyle istihdamı azaltmak zorunda kaldık. Böyle giderse birçok üyemiz kepenk kapatmak zorunda kalacak. Bu hem işsizliğe hem de ülke ekonomimize büyük zarar verecektir. Bu konularda acil olarak çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.Elektrik maliyetlerinin yalnızca restoran ve kafelerde değil her sektörde çok büyük bir şikayet konusu olduğunu dile getiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, elektrik fiyatlarının bir an evvel geriye çekilmesi için adımlar atılması gerektiğini söyledi. Turizmden sanayiye, tarımdan perakendeye her sektörde elektrik maliyetlerinin şikayet konularının en üstünde yer aldığını ifade eden Başkan Davut Çetin, “Kış sezonunda kapalı olan bir otel işletmesine bile bugün 40-50 bin lira fatura geliyor. Bugün bu fatura gelen işletmeye sezonda nasıl bir fatura geleceğini düşünmek bile istemiyoruz. Pandemi döneminde kapalı kalan ve yeterli destek alamayan restoran ve kafelerimiz bugün çok daha sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Gerçekten de ücret, gıda ve içecek maliyetleri artışı zaten sektör için ağır bir yük oluşturdu. İşyeri kiraları da arttı. Bunun yanına bir de yükselen elektrik faturaları ekleniyor. Bugün artık işletmelerimize gelen faturalar kiraları geçecek bir hale geldi. Gerçekten başa çıkılmaz bir hale gelen elektrik giderleri üyelerimizin en büyük şikayeti. Bu konuda acil bir adım atılması kaçınılamaz bir ihtiyaç haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.Elektrik faturalarının bu kadar yükselmesinin işletmeleri fiyat yükseltmek zorunda bıraktığına da değinen Başkan Davut Çetin, “Elektrik faturaları bir domino taşı gibi her şeyi etkiliyor. Faturalar yükselince maliyet yükseliyor, fiyatlar yükseliyor. Yükselen fiyatlar vatandaşımızı etkiliyor. Bu da birçok sektörde müşteri ve ciro kaybına yol açıyor. Buna bir çözüm, çare bekliyoruz. Birçok ülkede elektrik tarifelerine devlet desteği getirildiğini, vergi oranları düşürülerek fiyat artışlarının sınırlandığını daha önce söylemiştim. Umuyorum en kısa sürede bu tür çözümler bizde de uygulanır. Elektrik tarifeleri mutlaka aşağı çekilmeli, KOBİ’lerin elektrik yükleri devlet desteğiyle düşürülmelidir. Yoksa tüm sektörlerimizde ciddi sıkıntılar yaşanması şaşırtıcı olmayacak” dedi.