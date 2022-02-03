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Haber: ​Antalya, EMITT Fuarı'na Çıkarma Yapacak

Haber: ​Antalya, EMITT Fuarı'na Çıkarma Yapacak
ANTALYA
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Antalya, EMITT Fuarı'na Çıkarma Yapacak
Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Türkiye'nin uluslararası nitelikte en büyük turizm buluşması EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nın 25'ncisi 9-12 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Turizmin amiral gemisi Antalya, ATSO liderliğinde şehrin tüm dinamikleriyle İstanbul'da düzenlenecek EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'na çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
ATSO'DAN UÇAK BİLETİ DESTEĞİ
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, EMITT Fuarı'na kentin tüm destinasyonlarının ortak noktada buluşacağı "Antalya" çatısı altında katılacaklarını söyledi. Fuara katılmak isteyen ATSO üyeleri için uçakla ulaşım desteği vereceklerini belirten Başkan Davut Çetin, "Fuarı ziyaret etmek isteyen üyelerimiz Odamız web sayfasından başvurularını yaparak, ulaşım desteğinden yararlanabilirler. Ayrıca fuardaki ATSO standında tüm üyelerimiz ve Antalya firmalarımız görüşmelerini gerçekleştirebilecekler" dedi.
SAĞLIK TURİZMİNE ÖZEL TANITIM
EMITT'te Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleri, gastronomi, spor ve kongre turizminin yanı sıra özellikle sağlık turizmi potansiyelinin ön plana çıkarılacağını da belirten Davut Çetin, "EMITT Turizm Fuarı için güzel bir birliktelik sağlandı. Turizmin en önemli destinasyonu olan Antalya'yı bütün kurumlarımızla birlikte tanıtmak için hazırız" ifadesini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TOBB tarafından da desteklenen EMIT Fuarı'nı 103 ülkeden yerli ve yabancı 50 bin dolayında turizm profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

EM-TT

 
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