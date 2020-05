Evdeki sporculara "besin tüketimi" uyarısı

- Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpiyat Hazırlık Merkezi Beslenme Destek Ekibi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan sporculara sağlıklı beslenme önerileri hazırladı

- Günlük enerji alımının farkına varılarak duygu durumlarının beslenme sebebi olmaması uyarısında bulunuldu



Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpiyat Hazırlık Merkezi Beslenme Destek Ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan sporculara, duygu durumlarının beslenme sebebi olmaması uyarısında bulundu.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kalan sporculara bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve formlarını koruyabilmeleri için beslenme önerileri hazırladı.

Merkezde görevli diyetisyenler Yağmur Özcan ile Berna Özdemir tarafından hazırlanan, sağlıklı, dengeli beslenmenin, düzenli uyku ve fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğinin vurgulandığı önerilerde, şunlar sıralandı:

"Günlük beslenmede öğünlerde 4 besin grubundan (et, yumurta, kuru baklagiller; süt ve süt ürünleri; sebze ve meyveler; tahıllar) bulundurularak besin çeşitliliğiyle yeterli ve dengeli beslenme sağlanmalıdır. Günlük 10-12 bardak su tüketilmelidir. Hazır meyve suları, gazlı içecekler ve benzeri yerine, sağlıklı içecekler olan ıhlamur, ada çayı, kuşburnu çayı ve açık çay gibi içecekler tercih edilmelidir. Sebze ve meyve tüketimi ön planda tutulmalıdır. Günlük yeterli vitamin ve mineral alımı sağlanmalıdır. Kuru baklagiller her gün tüketilebilir."



- "Açlık ve tokluk hissi dinlenerek beslenmeye özen gösterilmeli"



"Stres ve can sıkıntısı, yemek yeme sebebi olmasın." ifadesine yer verilen önerilerde, şunlar kaydedildi:

"Belirsizlik, stres, kaygı, daha pasif bir yaşama geçiş, can sıkıntısı gibi etkenler insanları daha fazla besin tüketmeye itebilir. Açlık için fizyolojik ve psikolojik tetikleyiciler tokluğa göre daha fazladır. Bu nedenle günlük enerji alımının farkına varılmalı ve beslenmenin sebebi duygu durumları olmamalıdır. Enerji dengesi sağlanmalı. Bu süreçte vücut ağırlığınızı kontrol amacıyla düzenli aralıklarla kaydedin. İstenmeyen kilo artışı veya azalması durumunda diyetisyeninizle iletişime geçin. Açlık, tokluk sinyallerini dinleyin. Evlerden çıkmadığımız bu dönemlerde enerji harcamasının azalması, enerji ihtiyacının da azalmasına neden olur. Daha az enerji harcandığı için rutindeki saatlerden daha geç acıkılabilir veya daha küçük öğünlerle doyulabilir. Açlık ve tokluk hissi dinlenerek, beslenmeye özen gösterilmeli."

Ayrıca evde kalmanın sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaya da yardımcı olabileceği aktarıldı.