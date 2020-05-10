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Antalya'da koronavirüs nedeniyle evde kalan çocuklara online müzik dersi

Antalya'da koronavirüs nedeniyle evde kalan çocuklara online müzik dersi
ANTALYA
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Antalya'da koronavirüs nedeniyle evde kalan çocuklara online müzik dersi
- Kovid-19 tedbirleri kapsamında atölye çalışmalarını durdurmak zorunda kalan Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, müzik eğitimleri yarım kalan çocuklara, internet üzerinden eğitimler vermeye başladı
Antalya'daki bir müzik akademisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle evde kalan çocuklara internet üzerinden enstrüman ve koro dersleri veriyor.  
Genç yetenekleri konservatuvarlara hazırlamak amacıyla faaliyet gösteren ve ocak ayında yapılan sınavla Antalyalı çocuklara kapılarını açan Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında atölye çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. 
Akademi, salgın nedeniyle eğitimleri yarım kalan çocukların sanatla bağları kopmaması için internet üzerinden eğitimler vermeye başladı. 
Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Akdeniz Üniversitesi Konservatuvarında görevli eğitmenlerin de yer aldığı bağlantılarda bazen bire bir, bazen gruplar halinde dersler veriliyor. 
Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sene başında 350 kişinin katılığı sınav sonucunda 7 ile 17 yaş arasındaki 139 çocuğun akademide eğitime başladığını söyledi. 
Salgın sürecinde atölyedeki eğitimlere ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Batı, "Çocuklarımızın müzikten yoksun kalmalarını istemediğimiz için hızlıca bir çalışma yaparak online eğitimlere başladık. Çocuklarımızın, zor geçen bu süreci müzikle bir nebze de olsa güzel geçirmelerini amaçladık." dedi.
Batı, enstrüman ve koro derslerinin 6 branşta sürdüğünü kaydetti. 
Müzik Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Buket Güzel de eğitimlerin, alanında uzman sanatçılar tarafından verildiğini vurguladı.
Sanal ortamda toplanan koro üyesi çocukların çalışmalarının renkli görüntüler oluşturduğunu anlatan Güzel, "Bu anlamda belki bir ilki gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı. 
Çocuk korosuna ses eğitimi veren Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı tenor Devrim Demirel de salgın nedeniyle evde kalan çocukların, bu tür etkinliklerle bir araya gelmesinin sıkıntılı süreci daha eğlenceli bir şekilde atlatmalarına yardımcı olduğunu dile getirdi.
 
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