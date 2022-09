Davut Çetin; Elektrik faturaları artık ciddi bir şekilde can yakmaktadır.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Elektrik faturaları artık ciddi bir şekilde can yakmaktadır. Sanayi ve hizmet sektöründe firmalarımızın bir kısmı neredeyse elektrik faturası için çalışır hale gelmiştir” dedi.



Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan son zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Davut Çetin, şunları kaydetti;



“BOTAŞ, 1 Eylül itibariyle doğal gaz tarifelerine konutlarda %20,4, KOBİ'lerde %47,6, sanayide %50,8 artış yapmış, EPDK da yine elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetlerde %20, ticarethanelerde %30, sanayide %50 artışa gitmiştir.



BOTAŞ ve EPDK açıklamalarında küresel piyasalardaki fiyat artışları gerekçe gösterilmekte, Avrupa fiyatları örnek verilmektedir. Avrupa ülkeleri Rusya'dan alımı kesmekte, bu nedenle fiyatlar artmaktadır. Ülkemiz doğal gazı boru hatlarıyla, %43’ünü Rusya'dan, %22’sini İran'dan, %19'unu Azerbaycan'dan almaktadır. Bizim uzun vadeli sabit fiyat anlaşmasıyla spot fiyat artışlarından korunmamız gerekir.



Diğer taraftan enflasyonu önlemek için enerjide mevcut sübvansiyonların artırılması da üzerinde durulması gereken bir husustur. Vergi geliri artışı sayesinde bütçemiz 7 ayda 29 milyar lira fazla vermiştir. Bu konudaki imkanların zorlanabileceğini düşünüyorum.



Bir başka önemli husus, firmalarımızın sipariş aldıktan sonra maliyet artışıyla zarar etmesidir. Bu nedenle elektrik fiyatı bir günde değişmemeli, tarife artışları bir süre önceden ilan edilmelidir.



Son olarak, ülke genelinde daha fazla enerji tasarrufu, verimlilik ve güneş enerjisiyle dışa bağımlılığı hızla azaltmamız gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Bu üç alanın her birinde daha hızlı ilerlemeliyiz.”