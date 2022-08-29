ATSO Başkanı Davut Çetin'den 30 Ağustos Mesajı



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, bu yıl 100'üncüsünü kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çetin mesajında şunları kaydetti:



"26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Türk Ordusu'nun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.



30 Ağustos tarihimizin en önemli günlerinden birisidir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bir zaferle taçlanan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi, Türk Milleti'nin küllerinden yeniden doğmasının destanıdır.



Tarihimiz göstermiştir ki, Türk Milleti hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. Çok zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir.



Türk özel sektörü olarak bugün sanayiden turizme, tarımdan ticarete her alanda 30 Ağustos ruhu ile bayrağımızı dünyanın her köşesinde gururla dalgalandırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Bu nesle düşen güçlü temeller üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha ileri taşımaktır.



Büyük Önder Atatürk, bu askeri zaferden 6 ay sonra İzmir İktisat Kongresini toplamış ve ekonomik zaferi planlamaya başlamıştır. Önümüzdeki yıl İzmir İktisat Kongresi'nin de 100. yılıdır, ayrıca 12'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı yılıdır. Bu planı Türkiye Büyük Millet Meclisi uzlaşmayla hazırlayıp kabul etse, Türkiye sıçrama yapar. Bunu yapabiliriz, yapmalıyız.



Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına uzlaşmayan, kutuplaşan, günlük sorunlarla uğraşan bir ülke olarak giremeyiz. Ekonomide reform, ancak iktidar-muhalefet uzlaşmasıyla ve sivil toplum katılım ve desteğiyle mümkündür.



Bugün bize düşen de 100 yıl önce bu topraklarda ortaya konan bu iradeyi tekrar gün yüzüne çıkarmaktır. Başkomutan Atatürk'ün 'Askeri zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmalıdır' sözü bizler için bir pusula olmalıdır.



30 Ağustos'un 100'üncü yılında ekonomide de büyük taarruz başlatmalıyız. Büyük Taarruz müthiş bir planlama, sarsılmaz bir kararlılık ve fedakarlıkla başarılmıştır.



Türk girişimcisi olarak bu hedef doğrultusunda hep birlikte yürüyeceğiz.



Bu güven ve inançla milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyorum."