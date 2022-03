ATSO Başkanı Davut Çetin’den Kadınlar Günü’nü Mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da diğer adıyla Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Davut Çetin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasının ancak kadınların hayatın her alanında aktif şekilde yer almalarıyla mümkün olacağını kaydetti.

Bu ülkeyi kadın erkek birlikte kurduk

Kadınların başta ekonomi olmak üzere kültür-sanat, bilim, spor ve sosyal hayattaki katılımlarının artırılmasının bir memleket meselesi olarak görülmesi gerektiğini belirten Davut Çetin mesajında şunları kaydetti;

“Biz bu ülkeyi kadınıyla erkeğiyle savaşarak, mücadele ederek kurduk. Genç Türkiye Cumhuriyeti, kadınlarına seçme seçilme hakkı tanıyan ilk ülkelerden birisi oldu. Cumhuriyetimizi muasır medeniyet hedefine ulaştırmak da kadınlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel hayatın içerisinde aktif şekilde yer almalarıyla mümkündür. Bu, bir memleket meselesi olarak görülmelidir.

Kadınlarımızın işgücüne katılımı düşük

Dünyada gelişmiş ülkelerin kalkınmasında kadınların üretime yaptığı katkı büyüktür. 2021 yılı verilerine göre Türkiye genelinde kadınlarımızın işgücüne katılım oranı yüzde 34,2’dir. OECD ortalamasına baktığımızda karşımıza yüzde 59 gibi bir oran çıkıyor. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde en son sırada. Başka bir ifadeyle OECD ülkelerinde kadınların yarısından fazlasına karşılık bizim 3 kadınımızdan birisi işgücüne katılabiliyor. Bu durumun yansımasını birçok veride görüyoruz. Türkiye’de sadece 2 kadın vali görev yapmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadın milletvekili oranı yüzde 17,4’tür. Öğretim elemanlarının yüzde 32,4’ü kadınlarımızdan oluşmasına rağmen 207 üniversitede kadın Rektör sayımız sadece 20’dir. Türkiye genelinde özel şirketlerdeki kadın yönetici oranı yüzde 17,5’dir.

Antalya iş dünyasında kadın

Türkiye’de kadın istihdam oranı yüzde 26,3 iken Batı Akdeniz bölgesi yüzde 32,6 oranıyla dördüncü sıradadır. Antalya’da Odamıza kayıtlı yaklaşık 50 bin üyeden, kadın ortağı olan şirket sayısı 8 bin 985 iken sahibi kadın olan şahıs şirket sayısı ise 9 bin 121’dir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından her ilde kurulan ve Antalya’da ATSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz bu verileri daha yukarılara taşımak için var gücüyle çalışmaktadır. İlimizde kadın istihdam oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Kadın cinayetleri

Kadınlarımızın kendilerini her alanda güvende ve eşit hissetmeleri, sosyal hayatın içerisinde güçlü şekilde yer almaları son derece önemlidir. Yaşam memnuniyeti araştırmasına göre yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hisseden kadınlarımızın oranı yüzde 48,1’dir.

Bizler kadınlarımızın hayatın her alanında daha aktif şekilde katılmaları için çaba harcarken maalesef kadın cinayetlerinin de ülke gündeminde yer aldığını üzüntüyle izliyoruz. Bu çağda halen kadın cinayetlerinin konuşuluyor olması bir utanç vesilesidir. 2021 yılında Antalya gibi bir kentin bile 16 kadın cinayeti ile İstanbul’un ardından Türkiye’de 2’nci sırada yer alması şahsen aklımın aldığı bir durum değildir.

Kadınlarımızın rolünü hayatın her alanında artırmalıyız

Ülke olarak şunu unutmamalıyız, ekonomiden spora, sosyal ve kültürel yaşamdan bilime, hiçbir alanda tek kanatla yükselme imkânı yoktur. Kadınlarımızın rolünü hayatın her alanında artırmalıyız. Türkiye’nin gündeminde, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuk gelinler değil örnek kadın girişimciler, kadın sporcuların başarıları, kadın sanatçıların fark yaratan başarı öyküleri olmalıdır. Bunun için hep birlikte adeta bir seferberlikle çalışmalıyız.”