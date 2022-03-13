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ANTALYA HABER: ANTGİAD BASIN BÜLTENİ

ANTALYA HABER: ANTGİAD BASIN BÜLTENİ
ANTALYA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA

Tarih       : 13.03.2022
Sayı         : GS/DD/08
Konu      : Basın Bülteni
 
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Olağan Genişletilmiş Üye Toplantısı konuğu Antalya OSB Başkanı Ali Bahar oldu.
ANTGİAD Üyeleri’nin ve Konsyiad Başkanı İlhami Kaplan ’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Ali Bahar  "Antalya Bizim İçin Şehirden Öte Ülkedir" konulu sunumunu gerçekleştirdi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, “Daron Acemoğlu’nun Ulusların Düşüşü adlı kitabında;  Ahlak medeniyetin temelidir. Ahlaksızlığı kurumsallaştıran toplumlar, tarih sahnesinden silinir diyor. Bizlerde ekonomik konjonktürü değerlendirirken,  ahlak kavramının iş dünyasında da önemli bir yeri olduğunu göz ardı etmemeliyiz.  Başarıya ulaşan ve milli gelirini düzenli olarak arttıran ülkelere bakıldığı zaman, adil rekabet ortamının sağlandığı, özgür düşüncenin esas alındığı ve beceriye dayalı eğitimin ön plana çıktığını görüyoruz. Hukukun üstünlüğü endeksine göre 139 ülke arasında 117. sırada olmamız, gelecek süreçte rekabet ortamında bizlere olumsuz sonuçlar doğurabilir.

ELEŞTİREL VE YARATICI DÜŞÜNCEYİ ÖN PLANA ÇIKARMAYA ÇALIŞAN BİR EĞİTİM BENİMSENLELİ
Özgür düşünce olmadan eleştirel düşünce gelişmez, eleştirel düşünce olmadan hayal kurma kabiliyeti gelişmez, hayal kabiliyeti gelişmeden de ülkemizin refah seviyesini yükseltecek inovasyon ve yaratıcılık gelişmez.  Peki biz ülke olarak neredeyiz diye değerlendirdiğimiz zaman, gelecek nesillerin ve ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerin hangi noktada olduğunu görebilmemiz adına referans olabilecek Pisa testlerinde aldığımız sonuçlar 2015 verilerine göre, 2018 yılında daha iyi olsa da OECD ülkeleri ortalamasının maalesef gerisindeyiz. 2021 yılı verileri de Aralık 2022 tarihinde açıklanacak ve biz 15 yaşındaki gençlerimizin fen, matematik ve okuduğunu anlama kategorilerinde dünyadaki yerimizi göreceğiz. İnovasyon ve yaratıcılığın önemli bir göstergesi olan yaratıcılık ve eleştirel düşünce endeksine göre OECD ülkeleri ortalaması %12, teknolojik atılımlarıyla 1980 yılında, kişi başına düşen milli gelir bazında daha iyi durumda olduğumuz Güney Kore %28 ve Türkiye’de bu oran %2,2 olarak göze çarpmaktadır. Ülkemiz yapması gereken en önemli yatırım, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi ön plana çıkarmaya çalışan bir eğitim sistemini benimsemesidir.
Bir diğer önemli husus ise, geçtiğimiz günlerde açıklanan büyüme oranlarımızdı. Her ne kadar OECD ülkeleri ve G-20 ülkelerin arasında, %11’lik bir büyüme gerçekleştirmiş olsak da kişi başına düşen milli gelirde maalesef dünya ortalamasından negatif ayrıştık ve 2017 yılından beri ortalamanın altında kalıyoruz. 2021 yılında kişi başına düşen milli gelirimiz, 9539 dolar ve 85672 TL olarak açıklandı ve burada ortalama kur baz alındı. Bu rakam 8,98 TL olarak göze çarpıyor. 11 Mart dolar kurunu baz alarak yıllık ortalamamız 14,75 TL olsa bile IMF ve Dünya Bankası tahminlerine göre %3,3’lük bir büyüme ile 2022 yılında kişi başına düşen milli gelirde, 6 bin dolar seviyelerinin üzerine çıkamayacağımız anlamına geliyor ve bu da dünya ortalamasından yaklaşık %40’lık negatif bir ayrışmaya sebebiyet verecek gibi görünüyor. Bu durum ise yine cari açık sarmalından kurtulmamıza önünü tıkayacak gibi duruyor. 
Türkiye olarak, Türkiye Eğilimleri 2021 Raporu’nda da belirtildiği gibi %59,1’lik kitap okumama oranını hızlı bir şekilde düşürmeli, daha çok okuyan, eleştiren ve yaratıcı bir nesil yetiştirmeliyiz. Günü kurtarma politikaları sadece karşılaşacağımız sonuçların süresini uzatır, acil olarak uzun vadeli ve stratejik planlamaları yapmalı ve yapısal reformlara, adil rekabete, özgür düşünceye ve beceri odaklı eğitime öncelik vermeliyiz. Rakiplerimiz en iyi oyuncularıyla sahada yer alırken biz, bize en yakın kişileri belirleyerek sahada mücadele edemeyiz” dedi.
Antalya OSB Başkan Ali Bahar;  “Sivil toplum kuruluşları, şehirlerin gelişiminde çok önemli yere sahiptir. Sizler zamanınızın ve enerjinizin önemli bir kısmını, Antalya’mızın gelişip güçlenmesi için sarf ediyorsunuz, bu çok değerli bir şey. Hele gençlerden oluşan bir sivil toplum kuruluşu, bir SİAD, o şehir için çok büyük bir şanstır. ANTGİAD kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği projeler, iş dünyasının ve sosyal hayatın gelişimine sağladığı destek ve ortaya koyduğu vizyon ile Antalya için büyük bir şans olduğunu çok önceleri ortaya koymuştu. Osman Sert Başkanımın, bayrağı daha da yukarılara taşımak için, büyük bir özveri ile çalıştığına bizzat şahidim. Gençler benim en değerlim, en kıymetlimdir. Antalya OSB olarak imkânlarımız ölçüsünde sizlerin, genç girişimcilerimizin, iş insalarımızın yanındayız. Birlikte, çok daha güzel işlere imza atacağımıza, Antalya’mız için daha fazla katma değer yaratacağımıza tüm kalbimle inanıyor, sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
Dernek üyelerinin sorularının cevaplandırılmasının ardından Başkan Sert, OSB Başkanı Ali Bahar’a şehrimize ve ülkemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti. Toplantı hep birlikte çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi. 
 
Saygılarımla, 
Serkan SARIDAŞ
ANTGİAD Genel Sekreteri
 
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