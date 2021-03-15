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​ATSO Başkanı Davut Çetin: Antalya Limanı’nda Yüksek Fiyat Politikası Devam Ederse, Sıkıntılar Çözülmez

​ATSO Başkanı Davut Çetin: Antalya Limanı’nda Yüksek Fiyat Politikası Devam Ederse, Sıkıntılar Çözülmez
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları
ATSO Başkanı Davut Çetin: Antalya Limanı’nda Yüksek Fiyat Politikası Devam Ederse, Sıkıntılar Çözülmez
Antalya Limanı işleticisi Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin hisselerini devralan Katarlı QTerminals Yönetim Kurulu Başkanı ve QTerminals’in Grup CEO’u ve CCO’u Neville Robert Stansfield Bissett ve Nadeem Moin Mian ile Genel Müdür Özgür Sert, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti.
Antalya Liman işletmecisi ile firmalar arasında geçmişte yüksek fiyat uygulamaları nedeniyle pek çok sorun yaşandığını ve bunun dış ticarete ve kent ekonomisine olumsuz yansıdığını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin,  “QTerminals’le Antalya Limanı’nda, ihracatçılarımız ve kentimiz için yeni ve verimli bir dönemin başlamasını umut ediyoruz” dedi.
AŞIRI FİYAT UYGULAMALARI NEDENİYLE REKABET KURULU DEVREDE
Antalya Limanı’nın sadece Antalya ekonomisi değil, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar’ı da kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Davut Çetin şunları kaydetti;
“QTerminals Firması’nın Antalya Limanı’nın hisselerini alması önemli.  Özellikle son dört beş yıldır büyük sıkıntılar vardı. Devraldığınız liman, sadece Antalya için değil, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar’a kadar uzanan Batı Akdeniz Bölgesi için hem stratejik hem de ekonomik olarak en önemli yerlerden biri.
Geçmişte, Odamızın öncülüğünde liman yönetimi ve bölge ihracatçılarının katılımı ile çok toplantılar yaptık, çok görümeler yaptık, bazı sorumlarımızı çözdük bazılarını çözemedik. Çok uğraş verdik, uzlaşmak için çok çaba sarf ettik ama uzlaşamayınca bazı yasal yöntemleri devreye sokmak durumunda kaldık. Bakanlık, TOBB ve Rekabet Kurulu nezdinde girişimlerimiz oldu. Rekabet Kurulu’nda aşırı fiyat uygulamaları nedeniyle açılan dava halen devam ediyor. Sizinle inşallah daha uyumlu çalışacağımıza inanıyorum.
Sadece Antalya’da 1300 – 1400 ihracat yapan firma var. Burdur, Isparta hatta Afyonkarahisar bile bu bölgeye inebilecek potansiyeli var. Bu yüksek fiyat politikasıyla olmadı, çok sayıda şikayet geldi. Bize en yakın limanların fiyatlarıyla Antalya Limanı fiyatları arasında ciddi farklar oluştu. 2011’den sonraki fiyat artışları çok ciddi ihracatın önünü kesti.
ANTALYA FİRMASI İZMİR’DE İHRACAT ŞAMPİYONU
Bize en yakın iki liman biri İzmir biri Mersin iken, oradaki fiyatların iki misli fiyat derseniz bu sorunlar devam eder. Rekabet ortamını sağlayamazsak sorular devam eder. Buradaki ihracatçının en önemli problemlerinden biri yüksek fiyat uygulaması. Biz mermer ve çimento gibi katma değeri düşük ürünler gönderiyoruz. Katma değeri yüksek ürün gönderebilsek belki biraz daha katlanılabilir fiyatlara gelecek. Ama çimentocu bağırıyor, mermerci bağırıyor. Yaş meyve sebze çıkmıyor diyorlar. Çıkar mı çıkmaz mı onun hesabını bile yapmıyorlar. Bu fiyatlarla limandan yaş sebze meyve çıkmaz. Bu algıyı yıkmamız lazım, fiyatları belli bir yere çekmemiz lazım, hep beraber çalışmamız lazım. O zaman buradaki iş iki misli artar.
Benim bir üyem İzmir’de ihracat şampiyonu olunca ben üzülüyorum, neden? Çünkü malı Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde üretiyor, fiyat politikası nedeniyle İzmir Limanı’ndan yurt dışına çıkarıyor. Karadan taşıyıp göndermek daha ucuza geliyor firmaya. Ondan sonra biz Oda olarak üyelerimizin haklarını korumak için Rekabet Kurumu nezdinde girişimleri yapmak zorundaydık.”
Antalya Limanı’nın gümrük sorunu nedeniyle “ithalat limanı” olamadığını, Antalyalı ithalatçıların mallarını İzmir ve İstanbul’a indirmek zorunda kaldığını vurgulayan Davut Çetin, “Antalya Limanı ithalat limanı neden değil? Çünkü ithalatçılar bazı ürünleri İhtisas gümrüklerinden sokmak zorunda. Çalışmamız gereken noktalardan biri de. İthalatımız var ama hepsi İstanbul’a İzmir’e iniyor. Firmalarımız Antalya Limanı’na mal getirmek istemiyor, çok sıkıntı yaşıyoruz diyorlar” ifadesini kullandı.
FİYAT POLİTİKASI DEVAM EDERSE, SIKINTILAR DEVAM EDER
Limanla ilgili şehirde olumsuz bir algı olduğunu belirten Davut Çetin, “Biz limanımızın çok çalışmasını istiyoruz, firmalarımız daha çok para kazansın istiyoruz. Limandaki uygulamalar, buradaki ihracatı da engeller duruma gelince, iş başka yere gidiyor. Birlikte çalışarak tüm sorunlarımızı aşabiliriz.
Şehirdeki tüm halkın limana bakışı iyi değil. Bir an evvel bu algıyı değiştirmemiz lazım. Bizim için Antalya Limanı gerçekten çok önemli, bu algıyı yıkmak için çaba gösterilmeliyiz. Siz de bizim üyemizsiniz. Küçük bir limanız ama bu bölgeye hitap edebilecek bir limanız. Bu bölgedeki birçok ihracatçı firmamız başka limanlara gitti. O müşterileri geri getirebilirsek, hem fiyatları düşürürüz, hem müşteriyi çoğaltırız.
Fiyat politikası bu şekilde devam ederse, sıkıntılar devam eder. Yeni bir dönem başlıyor. Önümüzdeki günlerde Batı Akdeniz bölgesindeki tüm paydaşlarla birlikte bir çalışma toplantısı yapalım. Antalya’ya faydası olacaksa, bizim ticaretimize, ihracatımıza, ekonomimize faydası olacaksa, her zaman beraber çalışırız. Sorunları ancak, tüm bölge firmalarımız, ihracatçılarımız ve paydaşlarla birlikte çalışarak aşabiliriz” dedi.
TÜM PAYDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ
QTerminals Yönetim Kurulu Başkanı ve QTerminals’in Grup CEO’u ve CCO’u Neville Robert Stansfield Bissett ve Nadeem Moin Mian ise, Antalya Limanı’nda hem ithalat hem de ihracatı arttırmaya yönelik hedefleri olduğunu bildirdi.
Bissett ve Mian şunları kaydetti;
“Antalya bir ihracat limanı, buraya boş konteyner geliyor. Boş konteyner gelmesi demek maliyet demek. Bu maliyet ihracatçıdan alınıyor. Antalya gemilerin uğrak noktası olursa bu hem ihracatçıya hem ithalatçıya bir yarar sağlar. Biz yeni geldik. Sizinle tanımak istedik, sizin desteğiniz bizim için önemli. Tek başımıza hiçbir sorunu çözemeyiz. Tüm paydaşlarımızla birlikte daha güçlü olacağız. Limanımız iyileştikçe herkes kazanacak, daha çok ihracat – ithalat yapılacak. Tek başımıza hiçbir şeyi çözemeyiz, önemli olan tarafların bir araya gelerek sorunları birlikte çözmesi, böylelikle her türlü konuda beraber ilerleyip daha güçlü olacağız. 
İthalatı artırıyor olmamız ihracata olumlu yansıyacak, İthalat ihracat dengesi Antalya’da ciddi anlamda bozuk durumda. Biz ihracat limanıyız Antalya olarak. İthalatı da yeterince arttırabilecek kapasiteye gelecek olursak, bu ihracatı da olumlu etkileyecektir. Boş konteyner bulma problemi de ortadan kalkacaktır. İthalatın artması noktasında sizden destek istiyoruz. Bizim limanımızı kullanmayan ithalatçılar için. Bu ihracatı da olumlu etkileyecektir. Uzlaşma, bir araya gelme, birlikte hareket ederek sonuca ulaşabiliriz.
Biz yeni bir şirket olarak, mevcut durumu dinlemek, öğrenmek ve bu işi tekrardan geri kazanmak düşüncesindeyiz. Antalya Limanı’nı işler hale getirmek, limanı kalkındırmak Antalya’nın faydasına olacaktır. Dolayısıyla hep beraber çalışmamız gerekiyor. Öncelikle bugünün sorunlarını çözmemiz ve insanların bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Sonrasında resmi kurumların desteğiyle sorunları çözmemiz gerekiyor.”
ATSO Başkanı Davut Çetin ve QTerminals Yöneticileri, önümüzdeki günlerde, bölge oda, borsa, iş dünyası örgütleri ve firmaların temsilcilerinin katılımıyla geniş çaplı bir toplantı yapma konusunda fikir birliğine vardı.
 
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