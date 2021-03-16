“Antalya Ekonomisini Geleceğe Hazırlıyoruz”
Değerli Basın Mensupları,
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin tarafından Odamız “2021-2024 Stratejik Plan”nı kamuoyuyla paylaşmak amacıyla, 18 MartPerşembe günü saat 11.00’de Odamız Konferans Salonu’nda bir basın toplantısı gerçekleştirilecektir.
Toplantıda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla.
Basın Birimi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Not: Toplantıyı takip etmek isteyen basın mensuplarımız için saat: 10.30’da Muratpaşa Camii Karşısı’ndan (ASAT Eski Bina Önü) araç kaldırılacaktır.