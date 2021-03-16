“Antalya Ekonomisini Geleceğe Hazırlıyoruz”



Değerli Basın Mensupları,

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin tarafından Odamız “2021-2024 Stratejik Plan”nı kamuoyuyla paylaşmak amacıyla, 18 Mart Perşembe günü saat 11.00’de Odamız Konferans Salonu’nda bir basın toplantısı gerçekleştirilecektir.



Toplantıda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, iyi çalışmalar dileriz.



Saygılarımızla.



Basın Birimi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası



Not: Toplantıyı takip etmek isteyen basın mensuplarımız için saat: 10.30’da Muratpaşa Camii Karşısı’ndan (ASAT Eski Bina Önü) araç kaldırılacaktır.

