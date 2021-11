Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve GROWTECH işbirliğinde Growtech 2021 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapsamında bu yıl dördüncüsü gerçekleşen, ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oda ve borsa başkanları ile sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla ANFAŞ Fuar alanında yapılan törenle sahiplerini buldu.YarışmadaPlantipell firması, Koyun Yününden Hayvansal Menşeli Aminoasit İçeren Gübre Üretimi ile projesiyle,Veritel A.Ş. firması Vaps Projesi ile,Şahin Bekişoğlu Sugücü Pompaları Tarım İnşaat Gıda ve Turizm Danışmanlık Ltd. Şti., Şahin Bekişoğlu Sugücü Pompası projesiyle,Yuluğ Mühendislik İnşaat Peyzaj Tarım San. Fuarcılık Hizm. Tic. Ltd Şti., SmartMole's (Tarım 5.0 Sensör ve Su Yönetimi Teknolojileri) projesiyle,; Anamas Tarım Üretim Pazarlama Sanayi Tic. Ltd. Şti., Tomato Brown Rugose Fruit Virus (TOBRFV) Hastalığına Tolerantlı Domates Hattı Geliştirme projesiyle birincilik kazandı. Yarışmada ayrıca Konya/Selçuklu/Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri kategorisinde Pak-Solar: Solar Enerjili Kompost Makinası projesiyledeğer bulundu.Törende bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO Growtech İnovasyon yarışmasının dördüncü yılında da başarıyla sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. İnovasyon kavramının, ATSO markasının önemli değerlerinden birisi olduğunu kaydeden Başkan Çetin: “2017’de ATSO İnovasyon yarışması ile başlayan yolculuğumuz, bugün bir taraftan İNOVATSO merkezimiz, bir yandan da Growtech İnovasyon Yarışmasıyla devam ediyor. İNOVATSO’da artık yenilikçi teknoloji projelerine ev sahipliği yapıyor ve genç girişimcilerin startup projelerine destek oluyoruz. ATSO Growtech İnovasyon Yarışmasının da dördüncü yılında başarıyla sürmesinden mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.Yarışmaya Bitki Koruma, Sera ve Sulama Teknolojileri, Tarım Makinaları, Tarımsal Bilişim, Tohum ve Fide kategorilerindeki ödüller için 59 projenin başvurduğunu söyleyen Davut Çetin, bunlardan 5 tanesinin ödül almaya hak kazandığını, jürinin ayrıca bir özel ödül vermeyi uygun gördüğünü kaydetti.Yarışmada ödül alanları kutlayan Davut Çetin: “İnovasyon yarışmamıza sunulan projelerin gerçekten değerli projeler olduklarını görüyoruz. Yünden toprak besleme amaçlı zengin gübre maddesi elde etme projesi, Su gücü pompasıyla akaryakıtsız sulama projesi, altyapı yatırımı yapmadan sensörler ile dijital sera yönetimi, Su ve gübrenin en verimli noktaya yönlendirilmesi, hastalığa dirençli domates tohumu, Bitkisel atıkların güneş enerjisiyle gübreye dönüştürülmesi gibi projeler, Ar-ge ve inovasyonla maliyet düşürme, Verim artırma, ürün geliştirme yollarını ortaya koymaktadır. Bu projeler tarım sektörümüzün güncel sorunlarına çözüm getirmektedir” dedi.Konuşmasında iş insanları olarak yapılan işin, maliyetin ve fiyatın her gün değişmesi karşısında ayakta kalmaya çalıştıklarını söyleyen Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomide zor zamanlar yaşıyoruz. Her saat cep telefonunda veya ekranda döviz ne oldu diye bakıyoruz. Günlük olarak döviz değişiyor, fiyatlar değişiyor, hesaplar değişiyor. Herkes haklı olarak alım gücünü korumanın peşinde. İş insanları olarak yaptığımız işin, maliyetin ve fiyatın her gün değişmesi karşısında ayakta kalmaya çalışıyoruz. Piyasada ödemeler erteleniyor, siparişler aksıyor, tedarik zorlaşıyor. Dalgalı denizde sarsılan bir tekne insanı nasıl rahatsız ederse dalgalı bir ekonomi de iş insanlarını aynı hale getiriyor. Tarım sektörümüz bugünlerde başta gübre olmak üzere girdi maliyetleriyle boğuşuyor. Dünyada enerji maliyetleri gübre arzını etkiledi. Bir taraftan da kuraklık verimi ve üretimi düşürüyor. Rusya’ya ihracatımızda sorunlar bitmiyor. Bütün bunlara rağmen biz inovasyon, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm demeye devam ediyoruz, bunun için uğraşıyoruz. Çünkü kalkınmanın, istihdamın, ihracatın çaresi faiz, döviz değil, inovasyondur, bilimdir, ar-ge’dir.”Tarım sektöründeki ar-ge çalışmalarına değinen Başkan Çetin şu ifadeleri kullandı: “Antalya tarımı bugün halen Türkiye’de üretim değerinde birinciyse bunu tohumdan gübreye ve topraksız tarıma uzanan yeniliklere borçludur. Her yıl bu tür toplantılarda ar-ge merkezlerinin önemine dikkat çekiyorum. Bugün ilimizdeki 18 ar-ge merkezinin 10’u doğrudan tarım ve gıdayla ilgilidir. Birkaç yıl içinde Türkiye ve Antalya olarak ar-ge alanında ilerleme kaydettik, Antalya’da ar-ge merkezi sayımız 18’e çıktı. Inovatif projelerle yarışmamıza katılanlar arasında ar-ge merkezlerinin de olması tesadüf değildir. Tarımda iklim değişikliği nedeniyle ar-geye ve yeniliklere ihtiyaç artmaktadır. Tarımın stratejik sektör olduğu çok söylenirdi, esas olarak tarım bundan sonra iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle stratejik önem kazanacak. Tarımın gen mühendisliği, biyoteknoloji, dijital teknolojiler, ekolojik teknolojilerle birlikte daha hızlı geliştiğini göreceğiz. Maalesef son 3 yılda ar-ge merkezlerimizin sayısı sabit kaldı, ekonomide dalgalanma ve pandemi bu gelişmeyi de etkiledi. Ülke olarak ar-ge harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payını %3’e çıkarmayı konuşurken %1’i geçemedik. Hatta son yıllarda kamu bütçesinde ar-ge harcamasının payı düşmektedir. Bu nedenle ar-geyi ve inovasyonu geliştirmek için sadece teşvik vermek artık yeterli değildir. Savunma sanayinde nasıl bir strateji varsa tarım gibi sektörlerde de ürün düzeyinde ar-ge stratejilerimiz olmalıdır ve ar-ge bütçeleri hızla artırılmalıdır.”Yarışmaya başvuran, dereceye giren projelerin sektörden ve yatırımcılardan gerekli ilgiyi ve desteği görmesini dileyen Çetin, “Projeleri biz ayrıca sosyal medyamızdan da tanıtırız. Ödül alamayan projeler arasında da değerli çalışmalar olduğuna inanıyorum. Onları da tanıtıcı çalışmalar yapabiliriz. Medyamızın da projeleri ve proje sahiplerini kamuoyuna tanıtacağını ümit ediyorum. Bu dileklerle tekrar arkadaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Seçici Kurul üyelerimizin nezdinde Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Ticaret Borsamıza, Akdeniz Üniversitesine, Bilim Üniversitesi’ne Ziraat Mühendisleri Odası’na Antalya Ziraat Odası, Peyzaj Mimarları Odamıza, Türkiye Tohumcular Birliği ve SERKONDER’e teşekkür ediyorum. Bu güzel işbirliği için Growtech Fuar firmamız Informa Markets’a teşekkür ediyorum” dedi.Tören sonunda Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO Başkanı Davut Çetin, Ziraat Mühendisleri Başkanı Vural Şahin, Informa Markets Fuar Direktörü Engin Er ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu tarafından dereceye giren proje sahiplerine ödülleri verildi.